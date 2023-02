Claudia Raia curte manhã com o bebê Luca e o maridão Jarbas

Atriz Claudia Raia mostrou grude do pai com o recém-nascido Luca nas redes sociais

A atriz Claudia Raia compartilhou mais um momento bonita da maternidade. Ela passou a manhã grudada no filho recém-nascido Luca.

Em foto com o rosto colado no do bebê, ela escreveu: "ai que delícia de cheirinho do Lucino". Como mãe coruja, ela também publicou foto do papai do ano, Jarbas Homem de Mello, com o menininho. "Bom dia grude com o meu pai", escreveu na foto dele dando colo.

A família toda está em festa com a chegada do bebê, que veio ao mundo no dia 11 de fevereiro, pouco antes do carnaval. Em conversa com a CARAS Brasil, o irmão Enzo Celulari, falou sobre a chegada do pequeno. Ele contou estar chegando da festa de aniversário da filha de Edson Celulari com a atriz Karin Roepke (40). O tema da festa antecipada da pequena foi circo, e os convidados foram vestidos a caráter, com cartolas, babados e cores vibrantes para a comemoração.

"Agora temos o Luca que é uma coisa mais amada do mundo. [Fruto] de uma gravidez que é uma dádiva, um milagre de Deus, 56 anos, uma gravidez natural. Graças a Deus deu tudo certo, o bebê veio lindo, saudável e eu só tenho a agradecer e dar muito muito amor ao Luquinha, que agora é o novo membro da família", completou.

Veja fotos: