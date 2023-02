Enzo Celulari se derrete pelo irmão caçula, Luca, e celebra seu nascimento: 'Uma dádiva'

Filho mais velho de Claudia Raia e Edson Celulari, Enzo Celulari também comemorou 1º ano de Chiara, sua irmã

Filho mais velho de Claudia Raia (56) e Edson Celulari (64), o empresário Enzo Celulari (25) não esconde ser um irmão coruja e apaixonado pelos caçulas, a pequena Chiara, que completou 1 aninho, e o mais novo membro da família, Luca, que nasceu em meados de fevereiro. "Dádiva, um milagre de Deus."

Em conversa com a CARAS Brasil, realizada em pleno Carnaval, ele contou que havia acabado de sair da festa de um aninho da filha de Celulari com a atriz Karin Roepke (40). O tema da festa antecipada da pequena foi circo, e os convidados foram vestidos à carater, com cartolas, babados e cores vibrantes para a comemoração.

Já Luca, fruto do relacionamento da atriz com Jarbas Homem de Mello (53), nasceu na noite de 11 de fevereiro, um sábado antes do Carnaval. Para Enzo, o pequeno é uma "dádiva" que chegou para alegrar não apenas a si, mas também a sua irmã Sophia Raia (20), que tem exibido cliques com o bebê em suas redes sociais.

"Agora temos o Luca que é uma coisa mais amada do mundo. [Fruto] de uma gravidez que é uma dádiva, um milagre de Deus, 56 anos, uma gravidez natural. Graças a Deus deu tudo certo, o bebê veio lindo, saudável e eu só tenho a agradecer e dar muito muito amor ao Luquinha, que agora é o novo membro da família", completou.

ENZO CELULARI ABRE O JOGO SOBRE ROMANCE COM JADE PICON

Ainda na conversa com a CARAS Brasil, durante o Carnaval do Rio de Janeiro, o empresário rebateu boatos sobre sua vida amorosa. "Inventam tanta coisa sobre mim no Carnaval que eu nem ligo mais", diz ele, sobre o suposto affair com Jade Picon (21).

Ele também afirmou preferir aproveitar a festa e não dar ouvidos aos boatos envolvendo seu nome. "Eu estou curtindo o meu Carnaval que, de novo, a essência é aquilo ali que está sendo apresentado na avenida", completa ele, relembrando os tempos em que começou a frequentar o sambódromo do Rio de Janeiro.