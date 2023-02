Enzo Celulari abre jogo sobre romance com Jade Picon no Carnaval: 'Nem ligo'

Filho de Claudia Raia e Edson Celulari diz não ligar para boatos envolvendo seu nome no Carnaval

Enzo Celulari (25) se considera folião desde criancinha. Nos desfiles de Carnaval desde os 3 anos, hoje o empreendedor aproveita o "maior espetáculo da Terra" ao lado dos amigos e rebate boatos sobre sua vida amorosa. "Inventam tanta coisa sobre mim no Carnaval que eu nem ligo mais", diz ele, sobre o suposto affair com Jade Picon (21).

Em conversa com a CARAS Brasil na Marquês de Sapucaí, ele afirma preferir aproveitar a festa e não dar ouvidos aos boatos envolvendo seu nome. "Eu estou curtindo o meu Carnaval que, de novo, a essência é aquilo ali que está sendo apresentado na avenida", completa ele, relembrando os tempos em que começou a frequentar o sambódromo do Rio de Janeiro.

"[Estou no Carnaval] desde os três anos. Eu brinco que quando eu era pequenininho, ficava no camarote dormindo e me acordavam uns cinco minutos antes do desfile. Eu ia, meio sonâmbulo, desfilava e voltava", conta. O empreendedor ainda acrescenta que pretende desfilar sempre que for possível, para continuar com a essência da festa.

Neste ano, o filho de Claudia Raia e Edson Celulari desfila pela Beija-Flor de Nilópolis, sua "escola do coração". Para ele, o enredo sobre o Bicentenário da Independência da Bahia é um assunto de extrema importânci apara ser debatido na avenida. "Se Deus quiser, rumo a vitória. Eu estou torcendo por isso. Vou desfilar dando sangue como sempre."

FAMÍLIA E NOVOS IRMÃOS

O empreendedor também falou sobre a chegada de Luca, filho de sua mãe com o ator Jarbas Homem de Mello. O pequeno nasceu em meados de fevereiro e já encantou não apenas a família, mas todos os fãs e seguidores de Enzo e sua irmã, Sophia Raia. "O Luca que é a coisa mais amada do mundo, uma gravidez que é um uma dádiva, um milagre de Deus, 56 anos, uma gravidez natural."

Enzo também comenta que, recentemente, Chiara, filha de seu pai com Karin Roepke vai completar um ano de vida, com direito à festa e comemoração. "Vai fazer um ano agora... Eles fizeram uma festinha hoje, saí da festinha", completou ele, contando onde estava antes de chegar na folia.

Além disso, ele também conta que os negócios vão bem e está cheio de projetos para o ano de 2023, junto ao seu grupo, chamado Dadivar. "Temos muitos projetos, as marcas estão desesperadas para ter um propósito, algo ligado à sustentabilidade e ao lado sócio-ambiental."