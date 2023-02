Enzo Celulari exibe primeira foto com o irmão caçula: 'Te amamos'

Enzo Celulari conhece o irmão caçula, Luca, fruto do casamento de sua mãe, Claudia Raia, com Jarbas Homem de Mello, e mostra fotos na maternidade

O empresário Enzo Celulari celebrou o nascimento do seu irmão caçula, Luca, - filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello - com uma homenagem especial nas redes sociais. O rapaz foi conhecer o bebê logo após o seu nascimento neste final de semana e já registrou o momento especial para seus fãs.

Em novas fotos, Enzo apareceu com o bebê no colo ao visitar a mãe e o irmão na maternidade logo após o parto. Ele mostrou o momento em que conheceu o irmão e também alguns registros do bebê em seu berço e também do enfeite de porta da maternidade.

Na legenda, o jovem disse: “11/02/2023 – a maior benção desse mundo. Seja bem-vindo, Luca. Nós te amamos muito!”.

O bebê é fruto do casamento de Claudia Raia com o ator Jarbas Homem de Mello. O menino nasceu no sábado, 11, na maternidade Pro Matre, em São Paulo. O bebê veio ao mundo por meio de uma cesariana, com 48 cm e 2,96 kg. Ele e a mamãe passam bem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Primeira foto de Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

O nascimento de Luca foi anunciado por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello neste domingo, 12. Os dois compartilharam com uma foto com o bebê no colo ainda na sala de parto.

"Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca", escreveu ela na legenda da publicação.