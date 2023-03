Enzo Celulari encanta ao flagrar o irmão dormindo em cobertor personalizado

Filho mais velho de Claudia Raia, Enzo Celulari, registrou soneca do irmão caçula dormindo e explodiu o fofurômetro

O filho mais velho de Claudia Raia (56), Enzo Celulari (25), encantou ao compartilhar uma nova foto do irmão caçula, Luca, de apenas alguns dias de vida, dormindo. Nesta terça-feira, 28, ao chegar em São Paulo após viajar para curtir festas em clima de Carnaval, a primeira coisa que o jovem fez foi matar a saudade do bebê.

Em seus stories do Instagram, o filho de Edson Celulari (64) com a atriz publicou um flagra de Luca, seu irmão fruto do casamento da mãe com Jarbas Homem de Mello (53), dormindo em seu berço milionário com seus cobertores personalizados com seu nome e explodiu o fofurômetro.

"Primeira parada de volta em SP", escreveu Enzo Celulari ao exibir o pequeno de olhinhos fechados tranquilo tirando uma sonequinha.

Ainda nos últimos dias, Claudia Raia encantou ao compartilhar novas fotos fofíssimas de Luca. O pequeno é seu terceiro filho. Ela é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia (20), ambos do casamento que teve com Edson Celulari.

Veja a foto de Luca dormindo:

Claudia Raia mostra o quarto do filho caçula, Luca

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo mostrando os detalhes do quarto do filho recém-nascido, Luca. Na gravação publicada no feed do Instagram, ela contou que o quarto do filho caçula tem como tema o Safari. O cômodo possui papel de parede com diversos animais que estão em extinção no Brasil estampados. E além do berço e do trocador, no quarto há prateleiras, quadros, um guarda-roupa com espelhos e um sofá espaçoso.

"Quero compartilhar com vocês um pouco do quartinho do Luca, pensamos em cada detalhe com muito amor!", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. "Olha, gente, há 20 anos atrás quando eu tive a minha filha não tinha nada disso", comentou.

Veja o quarto do filho de Claudia Raia: