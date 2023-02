Claudia Raia impressiona com novas fotos belíssimas do filho recém-nascido: ''Bico gostoso''

Atriz Claudia Raia encantou ao mostrar Luca fazendo bico e todo arrumado em foto com ela e Jarbas Homem de Mello

A atriz Claudia Raia (56) encantou com novas fotos do filho Luca, de apenas 13 dias de vida. Nesta sexta-feira, 24, a famosa compartilhou cliques do herdeiro caçula todo arrumado e deixou os internautas babando com tanta fofura e charme do pequeno.

Nos registros publicados em seus stories na rede social, a artista surgiu plena com a pele brilhante enquanto segurava o menino ao lado do marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53).

Esbanjando serenidade e amor, a família protagonizou o momento singelo. "Amor incondicional que fala?", escreveu Claudia Raia no retrato belíssimo deles.

Além de encantar com o clique de todos juntinhos, a atriz ainda explodiu o fofurômetro ao exibir Luca fazendo biquinho. "Bom dia com bico gostoso!", compartilhou com os fãs.

++ Filho caçula de Claudia Raia esbanja fofura em ida ao pediatra

Veja as novas fotos do filho de Claudia Raia:

Claudia Raia mostra o quarto do filho caçula

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo mostrando os detalhes do quarto do filho recém-nascido, Luca. Na gravação publicada no feed do Instagram, ela contou que o quarto do filho caçula tem como tema o Safari. O cômodo possui papel de parede com diversos animais que estão em extinção no Brasil estampados. E além do berço e do trocador, no quarto há prateleiras, quadros, um guarda-roupa com espelhos e um sofá espaçoso.

"Quero compartilhar com vocês um pouco do quartinho do Luca, pensamos em cada detalhe com muito amor!", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. "Olha, gente, há 20 anos atrás quando eu tive a minha filha não tinha nada disso", comentou.

++ Saiba o preço do berço caríssimo do filho de Claudia Raia

Veja o quarto do filho de Claudia Raia: