Claudia Raia mostra o quarto do filho recém-nascido: "Pensamos em cada detalhe com muito amor"

A atriz Claudia Raia mostrou nas redes sociais os detalhes do quarto de Luca, seu filho com Jarbas Homem de Mello

Claudia Raia (56) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo mostrando os detalhes do quarto do filho recém-nascido, Luca. O menino, fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello (53), nasceu no último sábado, 11.

Na gravação publicada no feed do Instagram na noite desta segunda-feira, 13, a atriz contou que o quarto do filho caçula tem como tema o Safari.

O cômodo possui papel de parede com diversos animais que estão em extinção no Brasil estampados. E além do berço e do trocador, no quarto há prateleiras, quadros, um guarda-roupa com espelhos e um sofá espaço.

"Quero compartilhar com vocês um pouco do quartinho do Luca, pensamos em cada detalhe com muito amor!", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. "Olha, gente, há 20 anos atrás quando eu tive a minha filha não tinha nada disso", confessou a artista, que já é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), fruto de seu casamento com o ator Edson Celulari (64).

Confira os detalhes do quarto do filho de Claudia Raia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Tamanho do filho de Claudia Raia impressiona

A atriz Claudia Raia deixou os seus milhões de fãs perplexos ao mostrar fotos inéditas de Luca, seu terceiro filho. O bebê veio ao mundo com 48 centímetros e 2,96 quilos. Enorme, o pequeno surgiu nas fotos ainda na maternidade.

Nos cliques, ele aparece em dois looks: um todo verde e outro azul. Grandão e lindíssimo, o pequeno chegou chegando. Os cliques foram registrados pela família de Jarbas Homem de Mello, que fez questão de visitá-lo logo após o nascimento.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!