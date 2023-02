Claudia Raia: saiba o preço do berço do filho caçula da atriz

Claudia Raia exibe a decoração do quarto do filho caçula, Luca, e o preço do berço do bebê impressiona!

A atriz Claudia Raia (56) já é mamãe pela terceira vez com o nascimento do bebê Luca (2 dias), fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello (53). Na última segunda-feira, 13, a artista mostrou os detalhes da decoração do quarto do filho e um detalhe chamou a atenção: o berço do menino.

A estrela escolheu um berço luxuoso e encantador para ser o refúgio do seu filho nos primeiros meses de vida. O item é multifuncional, feito em madeira maciça e pode ser transformado em uma cama quando ele crescer. O berço é avaliado no valor de R$ 3,7 mil.

“Eu fiquei encantada com esse berço”, disse ela ao mostrar as imagens do quarto do bebê nas redes sociais.

Além disso, Claudia Raia revelou que escolheu o tema de safári para o quarto do filho recém-nascido. Ela escolheu um papel de parede com desenhos de animais que estão em extinção no Brasil e decorou o ambiente em tons claros, incluindo o enxoval e os itens de decoração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Jarbas Homem de Mello fala sobre o nascimento do filho

Papai de primeira viagem, o ator Jarbas Homem de Mello ficou encantado ao acompanhar de perto o nascimento do filho, Luca, fruto do casamento com Claudia Raia. Ele contou sobre a emoção do momento especial.

“Não tenho nem palavras para descrever o sentimento que é ver meu filho vir ao mundo. Foi naquele momento que tudo se tornou real. Luca agora está aqui, posso pegar ele no colo, ninar, cantar para ele… É impressionante como tudo muda tão de repente. Estou realmente encantado. Não consigo tirar os olhos dele”, disse ele.

Luca nasceu no dia 11 de fevereiro, na maternidade Pro Matre, em São Paulo, com 48 cm e 2,96 kg.