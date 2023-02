Jarbas Homem de Mello fala pela primeira vez sobre o nascimento do filho, Luca

Casado com Claudia Raia, Jarbas Homem de Mello conta sobre a emoção de ver o nascimento do primeiro filho, Luca: 'Tudo muda'

O ator Jarbas Homem de Mello (53) já é papai! Neste final de semana, ele acompanhou de perto o nascimento do primeiro filho, Luca, fruto do casamento com a atriz Claudia Raia (55). O bebê veio ao mundo no dia 11 de fevereiro, na maternidade Pro Matre, em São Paulo, com 48 cm e 2,96 kg.

Em um comunicado da assessoria de imprensa, Jarbas falou pela primeira vez sobre o nascimento do bebê e revelou o que está sentindo. “Não tenho nem palavras para descrever o sentimento que é ver meu filho vir ao mundo. Foi naquele momento que tudo se tornou real. Luca agora está aqui, posso pegar ele no colo, ninar, cantar para ele… É impressionante como tudo muda tão de repente. Estou realmente encantado. Não consigo tirar os olhos dele”, disse ele.

Por sua vez, Claudia Raia refletiu sobre a chance de ser mãe pela terceira vez – ela já é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), frutos do antigo casamento com o ator Edson Celulari (64). "Ficar grávida aos 55 anos foi totalmente diferente de como foi há 20 anos, assim como foi diferente a gravidez do Enzo e da Sophia. Não é só uma questão física, é mental também. Em 20 anos, mudamos muito, eu amadureci, o mundo mudou… TInha vezes, durante a gravidez, que eu me sentia uma mãe de primeira viagem (risos). A vida hoje está muito mais tecnológica, o que dá muitos recursos para acompanhar todos os momentos, desde a barriga e depois de o bebê nascer. É muito impressionante. Tem aplicativo para tudo. O que nunca muda é o meu amor pela maternidade. Para mim, é, de fato, meu melhor papel. Estou radiante por poder viver tudo isso mais uma vez e compartilhar essa jornada com Jarbas. Ele já é um pai muito coruja. Estamos todos nas nuvens: eu, Jarbas, Enzo e Sophia", disse ela.

Enzo Celulari mostra primeira foto com o irmão caçula

Neste domingo, 12, o empresário Enzo Celulari exibiu a primeira foto com o irmão caçula, Luca, nos braços. Ele foi até a maternidade para conhecer o novo integrante da família e registrou o momento nas redes sociais.

Em novas fotos, Enzo apareceu com o bebê no colo ao visitar a mãe e o irmão na maternidade logo após o parto. Ele mostrou o momento em que conheceu o irmão e também alguns registros do bebê em seu berço e também do enfeite de porta da maternidade. Na legenda, o jovem disse: “11/02/2023 – a maior benção desse mundo. Seja bem-vindo, Luca. Nós te amamos muito!”.