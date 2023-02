Filho caçula de Claudia Raia esbanja fofura em ida ao pediatra

Claudia Raia registra os looks da família para levar o filho caçula, Luca, ao pediatra apenas 10 dias após seu nascimento

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos com o filho caçula, Luca, e o marido, o ator Jarbas Homem de Mello, nesta terça-feira, 21. A estrela foi levar o herdeiro para uma consulta de rotina no pediatra e registrou o momento para seus fãs.

A família toda apareceu com looks combinando. Eles apostaram no preto básico em suas roupas e encantaram os internautas. Nas fotos, Jarbas apareceu com o bebê no colo enquanto era observado por Claudia. “Um close de nós três”, disse ela na imagem.

Claudia Raia deu à luz Luca no sábado, 11, na maternidade Pro Matre, em São Paulo. Ela engravidou aos 55 anos de vida após tentar um tratamento de fertilização in vitro, mas conseguiu engravidar naturalmente. “Quando estava passando pelo processo da inseminação, tive uma conversa muito profunda com Deus, falando com Ele que se fosse para minha felicidade e da minha família, se estivesse no meu carma, que Ele me concedesse essa graça de primeira. Porque é um processo delicado, longo, você toma uma bomba hormonal. Então, estava tranquila de que o melhor para nós iria acontecer, de verdade!”, contou ela recentemente.

Luca é o primeiro filho do casamento de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello. Ela já é mãe de dois adultos, Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 20 anos, frutos do antigo casamento com Edson Celulari.

FILHA DE CLAUDIA RAIA VISITA O IRMÃO CAÇULA

Vivendo nos Estados Unidos para cursar a faculdade, Sophia Raia - filha de Claudia Raia e Edson Celulari - chegou ao Brasil para conhecer o irmão caçula, Luca. Ela apareceu em uma foto encantadora com o bebê recém-nascido nas redes sociais.

O registro foi feito pelo irmão mais velho, Enzo Celulari, que flagrou o momento fofo dos irmãos mais novos na casa da família. Nos comentários da vida, a jovem disse: “Minha vida”. E Enzo respondeu: “Amo, amo, amo vocês”. Luca é o primeiro filho de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello.