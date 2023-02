Filha de Claudia Raia conhece o irmão caçula, Luca, e encanta a web

Filha do meio de Claudia Raia, Sophia Raia chegou ao Brasil para conhecer o irmão caçula, Luca, que é filho da atriz com Jarbas Homem de Mello

A jovem Sophia Raia, que é a filha do meio de Claudia Raia, já conheceu o irmão caçula, Luca, fruto do casamento de sua mãe com o ator Jarbas Homem de Mello. Sophia mora nos Estados Unidos para cursar a faculdade e chegou ao Brasil ao visitar o irmãozinho.

A foto do encontro deles foi registrada pelo irmão mais velho, Enzo Celulari, nas redes sociais. Ele mostrou a foto de quando a Sophia estava com Luca dormindo em seu colo no sofá.

Nos comentários da vida, a jovem disse: “Minha vida”. E Enzo respondeu: “Amo, amo, amo vocês”.

Luca é o primeiro filho de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello. Enquanto isso, Sophia e Enzo são frutos do relacionamento da atriz com o ator Edson Celulari.

O bebê nasceu no dia 11 de fevereiro em uma maternidade da cidade de São Paulo por meio do parto cesariana. A chegada dele foi anunciada pelos pais com uma foto logo após o parto. "Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca", escreveu ela na legenda da publicação.

Claudia Raia levou Luca para casa na última quarta-feira, 15. Eles foram fotografados na saída da maternidade e a atriz demonstrou toda a sua alegria ao mostrar o rosto do bebê para os fotógrafos de plantão.

Logo após o nascimento do filho, Jarbas falou sobre a emoção do momento especial.“Não tenho nem palavras para descrever o sentimento que é ver meu filho vir ao mundo. Foi naquele momento que tudo se tornou real. Luca agora está aqui, posso pegar ele no colo, ninar, cantar para ele… É impressionante como tudo muda tão de repente. Estou realmente encantado. Não consigo tirar os olhos dele”, disse ele.

