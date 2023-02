Claudia Raia encanta ao mostrar foto dos filhos mais novos, Sophia e Luca

Filha de Claudia Raia, Sophia aparece com o irmão caçula dormindo no seu colo em nova foto da rotina da família

A atriz Claudia Raia encantou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto de sua filha, Sophia Raia, com seu filho caçula, Luca. Ela registrou um momento de carinho dos irmãos logo após o nascimento do bebê.

Na foto, Sophia apareceu com o irmão caçula dormindo em seu colo em um dia ensolarado. Além disso, a atriz também mostrou fotos de um ensaio que fez com a filha quando ainda estava grávida de Luca.

“É tão lindo amor de irmão, não tenho nem palavras para explicar o que o meu coração de mãe sente vendo essas fotos”, disse ela, que também é mãe de Enzo Celulari, que é o seu filho mais velho.

Claudia Raia deu à luz Luca no sábado, 11, na maternidade Pro Matre, em São Paulo. Ela engravidou aos 55 anos de vida após tentar um tratamento de fertilização in vitro, mas conseguiu engravidar naturalmente. “Quando estava passando pelo processo da inseminação, tive uma conversa muito profunda com Deus, falando com Ele que se fosse para minha felicidade e da minha família, se estivesse no meu carma, que Ele me concedesse essa graça de primeira. Porque é um processo delicado, longo, você toma uma bomba hormonal. Então, estava tranquila de que o melhor para nós iria acontecer, de verdade!”, contou ela recentemente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

CLAUDIA RAIA MOSTRA A DECORAÇÃO DE SUA CASA

Há poucos dias, a atriz Claudia Raia impressionou os seus seguidores ao abrir as portas de sua casa luxuosa. Em um vídeo, ela mostrou os detalhes da decoração do seu lar, que conta com conceito aberto entre a sala de jantar e de estar. A decoração tem tons sóbrios e conta com itens luxuosos.

Ela tem uma mesa de jantar enorme, com direito a 14 lugares, e também a sala de estar com três sofás. Além disso, a propriedade ainda tem uma sala de cinema com vários sofás confortáveis. Nos comentários, os fãs comentaram sobre a decoração da casa da atriz. "Essa casa tem A CARA da Claudia", disse um seguidor. "Super linda sua casa. Amei", declarou outro.