Claudia Raia revela como é a decoração de sua casa luxuosa: 'É a cara dela'

Claudia Raia exibe sua mesa de jantar de 14 lugares e a sala de estar gigante em vídeo sobre a decoração de sua casa luxuosa

A atriz Claudia Raia impressionou os seus seguidores ao abrir as portas de sua casa luxuosa. Em um vídeo feito pouco antes do nascimento do filho caçula, Luca, que veio ao mundo no final de semana, ela exibiu os detalhes da decoração do seu lar.

A estrela gravou um vídeo exibindo a área comum da casa, que conta com conceito aberto entre a sala de jantar e a sala de estar. Ela fez uma decoração com tons sóbrios, incluindo o verde escuro, o preto, o marrom e o bege.

Inclusive, Raia revelou que tem bastante espaço para receber as visitas. Ela tem uma mesa de jantar enorme, com direito a 14 lugares, e também a sala de estar com três sofás. Além disso, a propriedade ainda tem uma sala de cinema com vários sofás confortáveis.

Nos comentários, os fãs comentaram sobre a decoração da casa da atriz. "Essa casa tem A CARA da Claudia", disse um seguidor. "Super linda sua casa. Amei", declarou outro.

Há poucos dias, Claudia Raia mostrou como é a decoração do quarto do filho caçula, Luca. Ela escolheu uma decoração em tons de verde e bege, e com o tema de Safári. Ela escolheu um papel de parede com desenhos de animais que estão em extinção no Brasil e decorou o ambiente em tons claros, incluindo o enxoval e os itens de decoração.

Claudia Raia deixa a maternidade com o filho caçula nos braços

Nesta quarta-feira, 15, Claudia Raia apareceu com o filho caçula, Luca, nos braços ao sair da maternidade. Acompanhada do marido, o ator Jarbas Homem de Mello, ela foi fotografada com o filho recém-nascido antes de ir para casa.

Sorridente, ela esbanjou alegria e simpatia ao mostrar o bebê em seu colo. Claudia Raia deu à luz Luca no sábado, 11, na maternidade Pro Matre, em São Paulo. O menino é o primeiro filho do atual casamento dela com Jarbas. Antes disso, ela teve outros dois filhos, Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 20 anos, frutos do casamento anterior com Edson Celulari.

Foto: Leo Franco/ Agnews