Grávida, Claudia Raia tira toda a roupa em foto ao ar livre

Claudia Raia renova o bronzeado ao surgir totalmente sem roupas em uma foto ousada durante a gestação: 'Desnuda de tudo'

A atriz Claudia Raia (56) surpreendeu os seus fãs nesta segunda-feira, 2, ao compartilhar uma foto totalmente sem roupas nas redes sociais. A beldade foi fotografada do jeitinho que veio ao mundo durante a gestação do terceiro filho.

Na foto, a estrela deixou à mostrar o seu barrigão de grávida ao aparecer nua e deitada em um sofá ao ar livre. A estrela surgiu renovando o bronzeado sem usar roupas em uma foto feita pelo amigo Ale de Souza. “Olhando pro futuro, desnuda de tudo!”, disse ela.

Raia está grávida de um menino, que vai se chamar Luca, fruto do casamento com o ator Jarbas Homem de Mello (53).

Em participação no programa Encontro, da Globo, Claudia Raia contou sobre a surpresa de descobrir a gravidez após uma viagem em família. "Viajei com meus filhos, subi ladeira, pulei de barco, tudo grávida sem saber. Só sentia um soninho, achei que tava puxado esse ano pra mim. Foi até bom, porque engravidar aos 55 anos de idade é um peso que pode não dar certo, ninguém engravida com essa idade, e não saber no primeiro trimestre foi bom para dar aquela relaxada", contou ela.

Ex-marido de Claudia Raia comenta a gravidez dela

Na última sexta-feira, 02, durante o programa “Conversa com Bial”, o ator Edson Celulari (63) revelou ter ficado surpreso com a gravidez de sua ex-esposa, a atriz Claudia Raia (55). Os dois foram casados por 17 anos e tiveram dois filhos: Enzo (25) e Sofia (19).

O artista afirmou que está feliz pela terceira gestação da ex-companheira, que atualmente é casada com o dançarino Jarbas Homem de Mello (53). "Eu fiquei surpreso, não sabia disso! Fiquei feliz, ela está feliz, O Jarbas está feliz, os meus filhos com Claudia estão felizes", afirmou o artista.