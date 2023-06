Cintia Dicker registra Aurora em momento descontraído e se derrete: "Meu pacotinho"

Na mansão da família, Cintia Dicker flagra a filha em momento descontraído e explode o fofurômetro com registro encantador

Na tarde da última segunda-feira, 05, a modelo Cintia Dicker encantou os seguidores ao compartilhar um registro fofíssimo da filha, Aurora, de apenas 06 meses. É que a mulher do surfista Pedro Scooby flagrou um momento para lá de especial: a menina surgiu toda espreguiçada no colo da mamãe.

Na ocasião, Cintia brincava com a garotinha na sala de casa da família quando percebeu a expressão séria no rosto dela. Foi aí que ela se empolgou e registrou o momento especial. Na imagem, a pequena aparece usando um look barbiecore, com direito a lacinho nos cabelos. "Eu e meu pacotinho", legendou a influenciadora na foto compartilhada em sua conta no Instagram.

Há pouco tempo atrás, Cintia Dicker ficou revoltada ao ler certos comentários sobre sua filha."Eu queria dar um recado e muita gente não sabe disso. Eu estava aqui conversando com a minha advogada um tempão e sabe essas contas fakes que mandam mensagem de raiva e de ódio no Instagram? Vocês sabiam que podem descobrir quem é?", começou ela.

"Depois que recebei uma mensagem tão cruel falando da minha filha... Vamos ver o que vai acontecer. Mas só para vocês saberem, dá para saber o endereço, telefone, RG, CPF da pessoa. Tudo. Fale com o seu advogado", aconselhou.

Foto: Reprodução/Instagram

Cintia Dicker abre o jogo e expõe como é a relação íntima com Pedro Scooby: “Quente!”

Recentemente, Cintia Dicker surpreendeu os seguidores ao revelar detalhes de sua relação íntima com o surfista Pedro Scooby. No Instagram, a influenciadora abriu uma caixa de perguntas para interagir com os fãs e respondeu como é a relação entre quatro paredes com o marido, ao ser questionada como funciona a convivência de um leonino com uma sagitariana.

Sem hesitar, Cintia foi direta na resposta, ao publicar um clique quente do casal, acompanhado por emojis de fogo."Parceria, amizade, alegria, festa, viagens sonhos, and fogoooo", revelou a artista, ao expor que, o quê não falta no casamento é amor e paixão, e claro muito romance.