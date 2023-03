Cintia Dicker abre o jogo e expõe como é a relação íntima com Pedro Scooby: “Quente!”

A modelo Cintia Dicker expõs relação íntima com surfista Pedro Scooby; o casal está junto desde 2019

Nesta quinta-feira, 23, a modelo Cintia Dicker (36) surpreendeu os seguidores ao revelar detalhes de sua relação íntima com o surfista Pedro Scooby (34), pai de sua primeira filha Aurora.

No Instagram, a influenciadora abriu uma caixa de perguntas para interagir com os fãs e respondeu como é a relação entre quatro paredes com o marido, ao ser questionada como funciona a convivência de um leonino com uma sagitariana.

Sem hesitar, Cintia foi direta na resposta, ao publicar um clique quente do casal, acompanhado por emojis de fogo."Parceria, amizade, alegria, festa, viagens sonhos, and fogoooo", revelou a artista, ao expor que, o quê não falta no casamento é amor e paixão, e claro muito romance.

Vale lembrar que além de Aurora, Pedro é pai de Dom, Ben e Liz, frutos de seu antigo casamento com Luana Piovani.

Ainda recentemente Cintia Dicker ficou revoltada ao receber comentários maldosos sobre sua filha recém-nascida, Aurora.

"Eu queria dar um recado e muita gente não sabe disso. Eu estava aqui conversando com a minha advogada um tempão e sabe essas contas fakes que mandam mensagem de raiva e de ódio no Instagram? Vocês sabiam que podem descobrir quem é?", disse ela.

VEJA O STORY DE CINTIA DICKER:

Foto: Reprodução/Instagram

Quase três meses após dar à luz, Cintia Dicker exibe corpão em fotos de biquíni fio-dental

Cintia Dicker arrancou elogios da web ao ser fotografada só de biquíni estilo fio-dental e ostentou sua beleza impecável. Cerca de três meses apóso nascimento da primeira filha, Aurora, ela encantou seus fãs ao mostrar que já está recuperando o seu corpo de antes da gravidez.

A top model deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis. “Paz na alma, sossego na mente e calma no coração”, contou na legenda.