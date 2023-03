Cintia Dicker expõe comentários maldosos contra sua filha e se revolta

Modelo Cintia Dicker disse que já acionou a justiça contra os responsáveis pelas ofensas

A modelo e esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker, está revoltada com os últimos comentários sobre sua filha recém-nascida Aurora.

"Eu queria dar um recado e muita gente não sabe disso. Eu estava aqui conversando com a minha advogada um tempão e sabe essas contas fakes que mandam mensagem de raiva e de ódio no Instagram? Vocês sabiam que podem descobrir quem é?", começou ela.

"Depois que recebei uma mensagem tão cruel falando da minha filha... Vamos ver o que vai acontecer. Mas só para vocês saberem, dá para saber o endereço, telefone, RG, CPF da pessoa. Tudo. Fale com o seu advogado", aconselhou a ruiva.

Cintia Dicker leu um dos comentários

"Quer dar uma de bom pai e só faz merd* na sua vida. Quer ter filho e dá dinheiro para sustentar cara, se manca. Se eu fosse você aceitava a vasectomia do Danilo Gentil hein, já arrumou mais um boneco com a esquisita que já veio com defeito, o próximo vai dar mais merda, vocês são dois irresponsáveis (SIC)", leu o comentário de uma conta fake.

"Só uma coisinha... Ela acabou de ver os meus stories e veio falar. Paga pelo crime e pode ser condenada a pagar indenização por danos morais. Então, galerinha do mau, pensa duas vezes antes de destilar o ódio aqui", alertou.