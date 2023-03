Quase três meses após dar à luz, Cintia Dicker exibe corpão em fotos de biquíni fio-dental

Cintia Dicker mostrar o seu corpo real cerca de três meses após o nascimento da filha, Aurora

A modelo Cintia Dicker, que é a esposa do surfista Pedro Scooby, aproveitou um dia tranquilo em sua rotina para tomar um banho de cachoeira ao ar livre. A estrela foi fotografada só de biquíni estilo fio-dental e ostentou sua beleza impecável.

Cerca de três meses apóso nascimento da primeira filha, Aurora, ela encantou seus fãs ao mostrar que já está recuperando o seu corpo de antes da gravidez. A top model deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis.

“Paz na alma, sossego na mente e calma no coração”, contou na legenda.

Filha de Cintia Dicker e Pedro Scooby passou por cirurgia logo após o nascimento

A modelo Cintia Dicker, que é a companheira do surfista Pedro Scooby, abriu o coração ao revelar detalhes sobre o diagnóstico da filha recém-nascida, Aurora. A bebê nasceu no final de dezembro de 2022 e passou por uma cirurgia logo após o seu nascimento. Em entrevista para a Revista Vogue, Dicker contou que a filha foi diagnosticada com gastrosquise , uma malformação gastrointestinal congênita.

“Quando soubemos da existência da gastrosquise, descobrimos também que, para segurança do bebê, a Aurora deveria nascer entre 37 e 38 semanas e através de uma cesárea. Logo após o nascimento, nossa filha precisaria ser operada, então era necessário que toda a equipe médica estivesse disponível. […] Não conhecíamos essa condição e tive muito medo por não saber como seria a cirurgia e também a recuperação dela”, disse ela à publicação.

Cintia Dicker contou que a cirurgia foi um sucesso e Aurora precisou ficar em observação na UTI, dentro de uma incubadora. Ela contou que a bebê precisou passar por um procedimento com anestesia geral para passar a sonda intravenosa e tudo correu bem.