Modelo Cintia Dicker mostra detalhes da introdução alimentar da filha Aurora, fruto do relacionamento com Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker (36) e o surfista Pedro Scooby (34) celebram uma nova fase na vida da filha, Aurora, de apenas 5 meses. A ruiva encantou seus seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira, 25, ao mostrar que iniciou a introdução alimentar da pequena, que provou uma frutinha pela primeira vez na vida.

Pelo stories do Instagram, Cintia compartilhou detalhes da conquista. No vídeo, Aurora até tenta desviar da primeira colherada de comida, mas acaba cedendo e prova um pedacinho bem pequeno de pera. No início, a pequena fez careta, mostrou que não curtiu muito e cuspiu a frutinha, uma reação bastante comum dos bebês no início da introdução alimentar.

Depois, Aurora tentou comer a fruta novamente, recebendo outra colheada dos familiares. Ela até tenta mastigar com a boca sem dentinhos, mas acaba cuspindo o alimento outra vez. Durante a filmagem, Cintia dá risada e se derrete ao fundo: “Primeira introdução alimentar: pera. Não sabemos se gostou”, ela brincou na legenda do clique fofo.

Cintia Dicker encanta ao mostrar Aurora comendo frutinha pela primeira vez na vida - Reprodução/Instagram

Aurora, filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker inicia introdução alimentar - Reprodução/Instagram

Pedro Scooby e Cintia Dicker esbanjam elegância em festa à fantasia:

No último fim de semana, Pedro Scooby e Cintia Dicker deixaram seus fãs babando ao compartilharem fotos de seus looks para festa à fantasia que celebrava os 30 anos da atriz Giovanna Lancellotti. O casal esbanjou estilo e beleza ao surgirem com fantasias que se complementam.

Pedro e Cintia estavam super elegantes como Bonnie e Clyde. Com boina, saia e camisa, a ruiva até apostou em uma peruca loira para entrar no personagem. Já o surfista vestia um colete e calça cinza com camisa branca e gravata vermelha. Para completar sua caracterização, ele ainda usava um chapéu. Confira o visual do casalzão!