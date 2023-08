Cintia Dicker explode o fofurômetro ao surgir com a filha na praia

A modelo Cintia Dicker encantou os seguidores ao postar um clique curtindo o dia na praia com a filha, Aurora

A modelo Cintia Dickerencantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito com a filha, Aurora. A menina, fruto de seu relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby está com sete meses de vida.

Na foto postada no feed do Instagram neste domingo, 6, a mamãe coruja e a herdeira aparecem juntas e sorridentes em uma praia. Além disso, é possível ver um arco-íris, que se destaca na linda paisagem. "Da?", escreveu ela, acrescentando o emoji de borboleta, um arco-íris e um coqueiro.

Os seguidores se derreteram com a postagem de Cintia. "A Aurora tem um ar tão feliz! Dá gosto ver", disse uma seguidora. "Lindas demais", escreveu outra. "Não dá!! Bebezuca linda", falou uma fã. "Lindas! Amo seu jeito e sua energia com sua filha. Aurora é sua cara", comentou mais uma.

Na última quinta-feira, 3, Scooby explodiu o fofurômetro ao postar um clique com Aurora. Na foto, o surfista aparece na praia com a herdeira, que usa um look vermelho e um chapéu da mesma cor, enquanto brinca na água. Na legenda, o ex-BBB deixou uma mensagem amorosa. "Porque metade de mim é amor… A outra também…", garantiu ele, que também é pai de Dom, de 11 anos, e dos gêmeos, Bem e Liz, de sete anos, fruto de seu relacionamento com Luana Piovani.

Confira a publicação:

Passeio com o marido

Recentemente, a modelo Cintia Dicker usou as redes sociais para publicar as primeiras fotos ao lado do marido, Pedro Scooby, após polêmicas envolvendo os nomes do casal nos últimos dias. Em seu perfil no Instagram, a ruiva postou cliques de um passeio pelo Rio de Janeiro ao lado do surfista, com quem tem uma filha, a pequena Aurora. Nas imagens, os dois aparecem nos pés do Cristo Redentor. "O dia começou abençoado por aqui", escreveu Cintia ao legendar a postagem. Veja os cliques!