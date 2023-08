Pedro Scooby divide momento encantador com a filha caçula na praia: "Só vejo amo"

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby encantou os seguidores ao postar uma foto curtindo o dia na praia com a filha, Aurora

O surfista Pedro Scooby explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 3, ao compartilhar um clique fofo com a filha caçula, Aurora, de sete meses, fruto se seu relacionamento com a modelo Cíntia Dicker.

No clique postado no feed do Instagram, o ex-participante do reality Big Brother Brasil 22, da TV Globo, que está sem camisa e com uma bermuda branca, aparece na praia com a herdeira, que usa um look vermelho e um chapéu da mesma cor, enquanto brinca na água.

Ao compartilhar o registro com a pequenana web, Scooby deixou uma mensagem amorosa na legenda da publicação. "Porque metade de mim é amor… A outra também…", garantiu ele, que recentemente se envolveu em uma polêmica após dar uma carona para Larissa Dalpasquale depois da festa do jogador de futebol do Real Madrid Vini Jr.

A postagem encantadora arrancou elogios dos seguidores. "Papai coruja, lindo de se ver", disse uma seguidora. "Muito fofo, Scooby nasceu para ser pai", afirmou outra. "Muito amor envolvido", falou uma fã. "Só vejo amor", comentou mais uma.

Além de Aurora, Scooby também é pai de Dom, de 11 anos, e dos gêmeos, Bem e Liz, de sete anos. Eles são fruto de seu casamento com a atriz e a presentadora Luana Piovani.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Scooby (@pedroscooby)

Cintia Dicker revela planos para subir ao altar com Pedro Scooby

Pedro Scooby e Cintia Dicker estão se preparando para subir ao altar! O casal, que oficializou a união civil em Portugal em 2020, tem planos para trocar as alianças com uma cerimônia luxuosa no Brasil. A modelo revelou os detalhes do casório nas redes sociais.

"Vocês ainda pensam no casório aí em Barra Grande na Bahia?", questionou um seguidor. "Pensamos e, com certeza, vai ser aqui. O plano era casar aqui e continua. Mas provavelmente vai ser no ano que vem", disse a modelo, enquanto exibia detalhes do hotel luxuoso em que o casamento deve acontecer em meio às paisagens paradisíacas na Península de Maraú.