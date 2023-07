Pedro Scooby decide se pronunciar após polêmicas de carona: ‘Desculpas à minha mulher’

Surfista Pedro Scooby acusa polêmica envolvendo carona para mulher de estar virando circo

Nesta sexta-feira, 14, o surfista Pedro Scooby decidiu se pronunciar mais uma vez sobre a polêmica envolvendo a carona que deu para Larissa Dalpasquale depois da festa do jogador de futebol do Real Madrid Vini Jr. O ex-participante do Big Brother Brasil 22 falou que queria ser o mais breve e direto possível sobre o acontecido.

“Eu vou tentar ser bem direto aqui e economizar o tempo de vocês, porque isso está deixando de ser uma novela mexicana e está virando um circo. Se eu não falo nada, eu estou consentindo. E se eu falo alguma coisa, eu estou tentando me justificar. Ou seja, as pessoas nunca estão satisfeitas com nada, porque aqui na internet, todo mundo é perfeito”, começou o surfista.

“Inclusive, as pessoas sabem o que é melhor para o outro, porque aqui ninguém erra. Mas na vida real, é bem diferente. E se eu voltei tarde de uma festa que eu fui com o consentimento da minha mulher, se eu dei carona para alguém, eu devo desculpas à minha mulher. E foi o que eu fiz. Eu pedi desculpas para ela, e a gente tá bem, graças a Deus. A vida é assim, e a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai se adaptando, entendo o que é melhor para nossa relação. Porque somos um casal. É o nosso casamento. Só para dizer que estamos bem e estamos juntos”, completou Pedro Scooby.

Mulher do vídeo com Pedro Scooby se pronuncia: 'Uma simples carona'

Nesta quarta-feira, 12, o nome do surfista Pedro Scoobydeu o que falar devido a um vídeo dele caminhando ao lado de uma morena após uma festa. Ele já deixou claro que ela é apenas uma amiga. Agora, ela mesma se pronunciou. A mulher é Larissa Dalpasquale, que gravou um vídeo nas redes sociais para esclarecer o que aconteceu.

Ela também afirmou que eles são apenas amigos e que pegou carona com um amigo em comum deles. "Gente, que loucura é essa. Acabei de acordar com esse caos todo, que eu não tô entendendo nada. Por causa de uma simples carona, que pegaram um trechinho do vídeo onde aparece só nós dois andando", disse ela.

E completou: "Mas todos os nossos amigos estavam atrás, a gente saiu todo mundo junto da festa. E eu só peguei carona com o Pedro e outro amigo nosso porque o carro do meu outro amigo estava cheio. Uma simples carona e vocês estão criando situações que não existem".

Por fim, ela garantiu que não ficou com ninguém e ainda pediu respeito. "Eu não fiquei com ninguém, não aconteceu nada. Pelo amor de Deus, respeitem a mulher dele, respeitem a família dele. A internet não dá mais. Vocês afirmam coisas que não existem e tão aqui atacando todo mundo", afirmou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!