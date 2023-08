Vem casório aí! Cintia Dicker bate o martelo e define local e data do casamento com surfista Pedro Scooby; saiba todos os detalhes

Pedro Scooby e Cintia Dicker estão se preparando para subir ao altar! O casal, que oficializou a união civil em Portugal em 2020, tem planos para trocar as alianças com uma cerimônia luxuosa no Brasil. A modelo usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para revelar detalhes do casório com o ex-participante do Big Brother Brasil.

O assunto surgiu quando um seguidor perguntou sobre o casamento: “Vocês ainda pensam no casório aí em Barra Grande na Bahia?”, um admirador lembrou os antigos planos, que foram adiados por conta da pandemia e da chegada da primeira filha do casal, a pequena Aurora, que nasceu em dezembro do ano passado e está com sete meses.

Cintia contou que já bateu o martelo sobre os detalhes da cerimônia: “Pensamos e, com certeza, vai ser aqui. O plano era casar aqui e continua. Mas provavelmente vai ser no ano que vem", disse a modelo, enquanto exibia detalhes do hotel luxuoso em que o casamento deve acontecer em meio às paisagens paradisíacas na Península de Maraú.

Cintia Dicker revela planos para subir ao altar com Pedro Scooby - Reproduçaõ/Instagram

A ruiva ainda revelou os motivos para adiar o casório para o ano que vem: “Até a gente organizar tudo e aqui é muito lindo, gente, sério, não tem como querer casar em outro lugar”, ela complementou. Cintia e Pedro estão juntos desde 2019, depois que o surfista terminou o relacionamento com a cantora Anitta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Vale lembrar que, recentemente, o casal se envolveu em uma polêmica depois que o atleta foi flagrado deixando uma festa ao lado de uma morena misteriosa. Em resposta, ele usou as redes sociais para declarar que estava apenas dando uma carona para a mulher. Já sua esposa, Cintia, preferiu não se pronunciar sobre a cena.

Cintia Dicker encanta ao mostrar Aurora na praia:

Direto da Península de Maraú, na Bahia, onde o casório com Pedro Scooby deve acontecer, Cintia Dicker posou em uma paisagem paradisíaca com a filha, Aurora. A bebê apareceu com um sorrisão de orelha a orelha vestida de rosa no colo da mamãe coruja em um álbum de fotos publicado no Instagram da modelo.