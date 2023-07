Casado, Pedro Scooby se pronuncia após flagra com morena: "Loucura"

Pedro Scooby se pronuncia após flagra com morena; vídeo foi filmado após festa no Rio de Janeiro; veja

O surfista Pedro Scooby se explicou nesta quarta-feira, 12, após um vídeo viralizar. Na gravação, ele surge deixando uma festa ao lado de uma morena misteriosa. Após a grande repercussão do flagra, ele esclareceu que nada aconteceu.

“[Não] rolou nada. Ela é amiga dos meus amigos, eu acho. Um amigo meu estava ficando com ela”, contou ele para o colunista Leo Dias. Na conversa, ele ainda disse que outras pessoas estavam presentes, mas que só esse trechinho foi divulgado.

“Saí [da festa] com um monte de gente. Não dirigi meu carro, um amigo meu dirigiu e deu carona! Pegaram esse vídeo super curto e estão fazendo essa loucura. O mundo está maluco!”, declarou ele incomodado com as insinuações.

O vídeo do flagra foi divulgado pela colunista Mariana Morais, do 'Em Off' e foi registrado logo após a festa promovida por Vinícius Jr que reuniu muitos famosos no início desta semana. Desde a divulgação, muitas teorias começaram a circular.

Veja o vídeo:

O vídeo do Pedro Scooby deixando a festa do Vinicius Jr com uma morena misteriosa pic.twitter.com/uwCI5uu44m — Mariana Morais (@moraismarianam) July 12, 2023

Scooby reclama de críticas

Ainda neste domingo, Pedro Scooby veio a público rebater comentários sobre a filha Aurora, de seis meses. A bebê foi alvo de comentários negativos e o surfista se pronunciou. “Está ótima, não tem nenhuma doença. A internet virou uma arma na mão de algumas pessoas que escrevem mensagens maldosas até pra crianças que são tão puras, que não têm nada a ver com isso", comentou.

Gente!

Além de Aurora, Pedro Scooby também é pai de três crianças que são fruto do seu antigo casamento com a atriz Luana Piovani. Pedro e Luana são pais de Dom, Ben e Liz. Porém, Scooby causou controvérsia recentemente ao ser fotografado passeando em uma praia no Rio de Janeiro com os filhos. O que surpreendeu os fãs foi que o surfista apenas levou os filhos homens para o passeio, e a falta de Liz foi notada.