Cintia Dicker encanta ao mostrar Aurora na praia: “Amor transbordando”

Modelo Cintia Dicker explode o fofurômetro ao posar na Bahia com a filha, Aurora, fruto do relacionamento com Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker derreteu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar registros de um momento especial com sua filha, Aurora, nesta terça-feira, 1°. A ruiva encantou ao mostrar um passeio na praia acompanhada pela pequena, que é fruto de seu relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby.

Direto da Península de Maraú, na Bahia, Cintia posou em uma paisagem paradisíaca com um biquíni branco e uma canga azul e exibiu seu shape impecável cerca de sete meses após dar à luz a primogênita. A bebê também apareceu com um sorrisão de orelha a orelha vestida de rosa no colo da mamãe coruja no último clique do álbum.

Na legenda, Cintia se declarou para a pequena: “Grata por voltar para o meu paraíso, e dessa vez em família! Amor transbordando”, ela escreveu na publicação, que rendeu muitos elogios nos comentários: “Gata”, exaltou a atriz Grazi Massafera. “Linda”, escreveu Bárbara Evans. “Mulher sem polêmica é outro nível”, uma seguidora elogiou a postura da modelo.

Vale lembrar que recentemente, Pedro Scooby se envolveu em uma polêmica após ser flagrado deixando uma festa ao lado de uma morena misteriosa. Na ocasião, ele declarou que estava apenas dando uma carona para a mulher. Já sua esposa, Cintia, ignorou o assunto e preferiu não se pronunciar sobre os boatos de uma suposta traição.

Cintia Dicker curte passeio com Pedro Scooby após polêmicas:

A modelo Cintia Dicker usou as redes sociais para publicar as primeiras fotos ao lado do marido, Pedro Scooby, após polêmicas envolvendo os nomes do casal nos últimos dias. Em seu perfil no Instagram, a ruiva postou cliques de um passeio romântico pelo Rio de Janeiro, aos pés do Cristo Redentor: "O dia começou abençoado por aqui", ela escreveu na legenda dos registros apaixonados.