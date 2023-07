Cintia Dicker curte passeio com Pedro Scooby após polêmicas

Mãe da pequena Aurora, modelo Cintia Dicker posta primeiras fotos ao lado do marido, o surfista Pedro Scooby, após boatos de traição

A modelo Cintia Dicker usou as redes sociais para publicar as primeiras fotos ao lado do marido, Pedro Scooby, após polêmicas envolvendo os nomes do casal nos últimos dias.

Em seu perfil no Instagram, a ruiva postou cliques de um passeio pelo Rio de Janeiro ao lado do surfista, com quem tem uma filha, a pequena Aurora, de apenas sete meses. Nas imagens, os dois aparecem nos pés do Cristo Redentor.

"O dia começou abençoado por aqui", escreveu Cintia ao legendar a postagem. Nos comentários, seguidores enviaram diversos elogios ao casal. "Linda demais, mostra mais a Aurora, ela é linda, que Deus abençoe a sua família", comentou uma fã. "Que sonho, você é tão linda", falou outra. "Perfeitos, inspiração", escreveu ainda uma terceira.

Essas foram as primeiras fotos de Cintia no feed ao lado de Scooby depois dos rumores de traição que começaram a circular na web no dia 14 julho, após a repercussão de um flagra com uma morena misteriosa na festa do jogador de futebol do Real Madrid Vini Jr.

Pelas redes sociais, Pedro negou as especulações sobre traição e explicou que apenas deu uma carona para a mulher, criticando a repercussão do registro.

Confira:

Cintia Dicker mostra corpo meses após dar à luz

A modelo Cintia Dicker, que é casada com Pedro Scooby, surpreendeu os seus fãs ao mostrar sua boa forma nas redes sociais. A ruiva celebrou que já recuperou o seu corpo de antes da gestação apenas sete meses após o nascimento da filha, Aurora.

Dicker mostrou fotos apenas de biquíni preto na varanda de sua casa no Rio de Janeiro e deixou à mostra sua barriga reta. Na legenda, ela contou que teve acompanhamento de profissionais e também fez uma alimentação saudável nos últimos meses.