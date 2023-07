Cinco meses após dar à luz, Cintia Dicker mostra sua boa forma

Cintia Dicker surpreende ao mostrar como está o seu corpo apenas cinco meses após o nascimento da filha

A modelo Cintia Dicker, que é casada com Pedro Scooby, surpreendeu os seus fãs ao mostrar sua boa forma nas redes sociais. A ruiva celebrou que já recuperou o seu corpo de antes da gestação apenas cinco meses após o nascimento da filha, Aurora.

Nesta quarta-feira, 26, Dicker mostrou fotos apenas de biquíni preto na varanda de sua casa no Rio de Janeiro e deixou à mostra sua barriga reta. Na legenda, ela contou que teve acompanhamento de profissionais e também fez uma alimentação saudável nos últimos meses.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Perfeita e determinada!”, disse um seguidor. “Belíssima”, declarou outro. “Gata demais”, comentou mais um.

Vale lembrar que Pedro e Cintia tiveram a primeira filha em dezembro do ano passado. A pequena precisou passar por alguns procedimentos cirúrgicos e internações após ser diagnosticada com uma malformação na parede abdominal. Além disso, o surfista também é pai de Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7, frutos do antigo relacionamento com a atriz Luana Piovani.

Pedro Scooby mostra momento de carinho com a esposa, Cintia Dicker

O surfista Pedro Scooby usou as redes sociais para mostrar que está de bem com a vida e com sua esposa, Cintia Dicker. Após a repercussão polêmica de um flagra com uma morena misteriosa em uma festa, o atleta afastou os boatos de uma crise no casamento ao compartilhar um vídeo ao lado da modelo e da filha caçula, Aurora.

Em seu stories do Instagram, o ex-participante do reality da Globo, o Big Brother Brasil, se derreteu ao mostrar que a bebê só queria dormir em seu colo: “Porque eu não consigo botar ela para dormir na cama e nem no carrinho e ela chora? Aí volta para o colinho do papai”, disse o surfista, que mostrou que a esposa estava ao seu lado na sala de casa.

"Essa luz na sua cara está com a pele dourada", Pedro elogiou a esposa, que agradeceu: "Meu bronze natural", disse ela com bom humor.