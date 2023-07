Pedro Scooby surge coladinho com Cintia Dicker após polêmicas

Surfista Pedro Scooby posa ao lado da esposa, Cintia Dicker, após repercussão de flagra com morena

O surfista Pedro Scooby usou as redes sociais na noite da última segunda-feira, 16, para mostrar que está de bem com a vida e com sua esposa, Cintia Dicker. Após a repercussão polêmica de um flagra com uma morena misteriosa em uma festa, o atleta afastou os boatos de uma crise no casamento ao compartilhar um vídeo ao lado da modelo e da filha caçula, Aurora.

Em seu stories do Instagram, o ex-participante do reality da Globo, o Big Brother Brasil, se derreteu ao mostrar que a bebê só queria dormir em seu colo: “Porque eu não consigo botar ela para dormir na cama e nem no carrinho e ela chora? Aí volta para o colinho do papai”, disse o surfista, que mostrou que a esposa estava ao seu lado na sala de casa.

"Essa luz na sua cara está com a pele dourada", Pedro elogiou a esposa, que agradeceu: "Meu bronze natural", disse ela com bom humor. Na sequência, os dois começaram a conversar sobre o documentário da apresentadora Xuxa. O registro do momento descontraído afastou os rumores de uma possível crise no casamento.

Pedro Scooby surge coladinho com Cintia Dicker - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Pedro Scooby se envolveu em uma polêmica após um vídeo começar a circular na web. Nas imagens, ele aparece andando ao lado de uma morena misteriosa depois da festa do jogador de futebol do Real Madrid Vini Jr. Pelas redes sociais, o surfista negou as especulações sobre traição, explicou que apenas deu uma carona para a mulher e criticou a repercussão do registro.

Pedro Scooby decide se pronunciar após polêmicas de carona:

Na última sexta-feira, 14, o surfista Pedro Scooby decidiu se pronunciar mais uma vez sobre a polêmica envolvendo a carona que deu para uma morena misteriosa. Na ocasião, o atleta contou que teve o consentimento da esposa para ir a festa, mas fez questão de pedir desculpas por sua atitude. Confira o pronunciamento do surfista.