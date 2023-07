Após polêmica, Pedro Scooby assume passeio com os filhos

Com os filhos, Pedro Scooby assume passeio no shopping após dias polêmicos

Após enfrentar dias polêmicos depois de ter sido flagrado com uma morena saindo de uma festa, o surfista Pedro Scooby dessa vez foi flagrado com os filhos. Nesta terça-feira, 18, o ex-BBB assumiu um passeio com os herdeiros e chamou a atenção.

Em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o atleta foi visto andando com os três herdeiros, frutos de seu casamento com a apresentadora Luana Piovani, Dom e os gêmeos, Bem e Liz.

Além deles, a caçulinha de Scooby, Aurora, de seu casamento atual com a modelo Cíntia Dicker também participou do passeio, acompanhando os irmãos em seu carrinho. Aos seis meses, a pequena apareceu tranquila curtindo o momento em público.

Nos últimos dias, após ter protagonizado um episódio polêmico, Pedro Scooby mostrou que está tudo bem com a esposa ao aparecer coladinho com a ruiva. A repercussão do flagra dele com uma morena causou uma suposta crise familiar com a sogra, que não o segue na rede social, e com a cunhada, que fez alguns pronunciamentos sobre o episódio.

Leia também:O que Cintia Dicker fez após vídeo de Pedro Scooby com outra mulher? Modelo surpreendeu com atitude

Veja as fotos de Pedro Scooby com os filhos:

Fotos: Edson Aipim/ Agnews

Mulher do vídeo com Pedro Scooby se pronuncia: 'Uma simples carona'

Nesta quarta-feira, 12, o nome do surfista Pedro Scooby deu o que falar devido a um vídeo dele caminhando ao lado de uma morena após uma festa. Ele já deixou claro que ela é apenas uma amiga. Agora, ela mesma se pronunciou. A mulher é Larissa Dalpasquale, que gravou um vídeo nas redes sociais para esclarecer o que aconteceu.

Ela também afirmou que eles são apenas amigos e que pegou carona com um amigo em comum deles. "Gente, que loucura é essa. Acabei de acordar com esse caos todo, que eu não tô entendendo nada. Por causa de uma simples carona, que pegaram um trechinho do vídeo onde aparece só nós dois andando", disse ela.

E completou: "Mas todos os nossos amigos estavam atrás, a gente saiu todo mundo junto da festa. E eu só peguei carona com o Pedro e outro amigo nosso porque o carro do meu outro amigo estava cheio. Uma simples carona e vocês estão criando situações que não existem".

Por fim, ela garantiu que não ficou com ninguém e ainda pediu respeito. "Eu não fiquei com ninguém, não aconteceu nada. Pelo amor de Deus, respeitem a mulher dele, respeitem a família dele. A internet não dá mais. Vocês afirmam coisas que não existem e tão aqui atacando todo mundo", afirmou.