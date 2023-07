O que Cintia Dicker fez após vídeo de Pedro Scooby com outra mulher? Modelo surpreendeu com atitude

Pedro Scooby é casado com Cintia Dicker e foi visto entrando em um carro ao lado de outra mulher; a modelo curtiu uma publicação misteriosa

Cintia Dicker (36) é casada com Pedro Scooby (34). Recentemente, um vídeo do surfista entrando em um carro ao lado de outra mulher virou assunto na web. A modelo surpreendeu os fãs com uma atitude em relação ao ocorrido. Na última quarta-feira, 12, ela curtiu uma publicação enigmática a respeito de solidão e aumentou os boatos envolvendo o marido.

“Eu costumava pensar que a pior coisa da vida era ficar sozinho. Não é. A pior coisa da vida é ficar com alguém que faz você se sentir sozinho", afirmava a publicação que Cintia Dicker curtiu. Até então, ela não se pronunciou publicamente e nem defendeu o atleta, atitude que também deixou os fãs desconfiados. Já Pedro Scooby disse que estava indignado com a repercussão do caso e que a internet transforma coisas que não existem em uma "novela mexicana".

"Saí [da festa] com um monte de gente. Não dirigi meu carro, um amigo meu dirigiu e deu carona! Pegaram esse vídeo super curto e estão fazendo essa loucura. O mundo está maluco!", disparou ele incomodado com os comentários a seu respeito.

Embora Cintia não tenha se pronunciado sobre a situação, sua irmã demonstrou não ter gostado da atitude do cunhado. "Realmente não é e nem parece novela mexicana... É apenas a realidade meu querido, acorda", comentou Letícia em uma publicação sobre o story de Pedro Scooby, da página Gossip do Dia no Instagram.

Pedro Scooby é flagrado deixando festa de Vinicius Jr com outra mulher; Assista pic.twitter.com/yLedUC5DBA — Mariana Morais (@moraismarianam) July 12, 2023

🚨FAMOSOS: Curtida de Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, em post sobre se sentir sozinha chama atenção de internautas. pic.twitter.com/Cf1fnWqTJN — CHOQUEI (@choquei) July 13, 2023