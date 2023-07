Pedro Scooby desabafa sobre repercussão de flagra com morena: “Novela mexicana”

Pedro Scooby se pronuncia novamente sobre flagra após web notar mensagem enigmática da esposa, Cintia Dicker

O surfista Pedro Scooby usou as redes sociais nesta quinta-feira, 13, para fazer um desabafo sobre a repercussão do vídeo em que aparece deixando uma festa ao lado de uma morena. O atleta acusou a internet de propagar fake news, logo depois que sua esposa,Cintia Dicker, deixou uma curtida em uma mensagem enigmática.

“A internet tem o poder de transformar uma coisa que não existiu em novela mexicana de vários capítulos. Isso vira felicidade dos haters. 'Vamos acompanhar essa nova novela mexicana e começar a inventar coisas até que pareça ser uma verdade'. Mas não é”, Pedro desabafou sobre a situação e rebateu as acusações.

Pedro Scooby sobre as últimas polêmicas: “a internet tem o poder de transformar algo que não existiu em uma Nivalda mexicana” pic.twitter.com/rkjzvPxkyd — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) July 13, 2023

Enquanto isso, sua esposa deu um "like" em um texto curioso nas redes sociais: “Eu costumava pensar que a pior coisa da vida era ficar sozinho. Não é. A pior coisa da vida é ficar com alguém que faz você se sentir sozinho”, dizia a mensagem que ganhou a atenção de Cintia, com quem Pedro tem uma filha de apenas seis meses, a pequena Aurora.

Vale lembrar que até o momento, a ruiva ignorou a polêmica e Pedro foi o único a se pronunciar: “Saí [da festa] com um monte de gente. Não dirigi meu carro, um amigo meu dirigiu e deu carona! Pegaram esse vídeo super curto e estão fazendo essa loucura. O mundo está maluco!”, o atleta justificou assim que o vídeo começou a circular.

Mulher do vídeo com Pedro Scooby se pronuncia:

Pedro Scooby se envolveu em uma polêmica por causa de um vídeo dele caminhando ao lado de uma morena após uma festa. Ele já deixou claro que ela é apenas uma amiga. A mulher do vídeo é Larissa Dalpasquale, que veio a público para esclarecer o que aconteceu. Confira a declaração!