Como Pedro Scooby conheceu Cintia Dicker? Paixão envolveu campanha de lingerie

Pedro Scooby conheceu Cintia Dicker quando ainda estava casado com Luana Piovani

Pedro Scooby (34), deu o que falar na web na última quarta-feira, 12, com um vídeo em que é flagrado com uma morena após sair de uma festa. Casado com Cintia Dicker (36) desde 2020, o surfista conheceu a atual esposa antes dos dois engatarem um romance, quando ainda estava em um casamento com Luana Piovani (46). Relembre como paixão começou com campanha de lingerie.

"Como eu a conheci é diferente de como a gente se conheceu. Eu estava em Nova York, na Times Square, e quando olhei para o alto vi um outdoor do tamanho de um prédio. Era ela em uma campanha de lingerie. Foi aquela coisa bem distante, meio platônica. Olhei e falei: 'É uma das mulheres mais bonitas que já vi na minha vida'", compartilhou Pedro Scooby em entrevista à Vogue.

"A vida seguiu, passaram uns anos e a gente se cruzou. A primeira vez foi na Bahia, fiquei nervoso, cumprimentei todo mundo menos ela. Depois, a vi passando na rua no Rio de Janeiro. E também nos cruzamos em um jantar em Nova York. Eu lembro a roupa que ela estava usando nesses três momentos. Mas a gente só se olhou, até porque eu era casado e ela namorava", acrescentou o marido de Cintia Dicker .

A esposa de Pedro Scooby também contou que, posteriormente, foi ela quem tomou a iniciativa para a relação: "Até que um belo dia, eu estava solteira, vi que ele estava solteiro, entrei no Instagram e mandei uma mensagem no direct para ele, puxando assunto sobre um filme que ele tinha postado. Não estava nem um pouco interessada no filme [risos]". Leia também: Virginia está grávida? Entenda discussão sobre nome do terceiro filho