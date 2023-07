Completamente nua, Luana Piovani choca com beleza: 'Sensual e não vulgar'

Sem roupa, Luana Piovani choca ao surgir nua em foto deslumbrante e arranca suspiros

A apresentadora Luana Piovani parou tudo em sua rede social ao compartilhar um clique ousado em seu feed. Nesta quinta-feira, 13, a famosa exibiu uma foto sem roupa e deu um show de beleza com sensualidade sem perder a classe.

Sentada em uma cadeira, a famosa apareceu escondendo as partes íntimas ao surgir na pose de costas. Completamente nua, a loira deixou à mostra suas curvas deslumbrantes e revelou suas tatuagens.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram impactados com a mãe dos filhos do ex-BBB e surfista Pedro Scooby. "Foto de muito bom gosto. Sensual e não vulgar. Aí está a diferença", elogiaram. "Que foto linda", enalteceram outros.

Vale lembrar que Luana Piovani assumiu o relacionamento com o empresário brasileiro radicado em Londres, Lucas Bitencourt, em janeiro de 2021, dois anos após a separação com o surfista Pedro Scooby, com quem foi casada por seis anos e teve três filhos, Dom e os gêmeos Liz e Bem, que moram com a mãe em Portugal atualmente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Luana Piovani debocha após vitória na justiça contra Pedro Scooby: “Sem mordaça”

A atriz Luana Piovani teve uma conquista recentemente. É que a loira teria vencido sua batalha judicial contra o ex-marido e pai de seus filhos, Pedro Scooby. Ela estava proibida pela justiça de falar sobre o surfista e ex-participante do BBB22, mas agora a censura chegou ao fim.

Luana surgiu em um vídeo ao lado de sua advogada, em que aparece desamarrando uma mordaça da boca, em tom de deboche, dando a entender que já pode mencionar o nome do ex-marido: “Uau, Dra. Maria, finalmente sem mordaça. Agora volto a ser a comunicadora que sempre fui, com todos meus direitos preservados”, a atriz declarou.

Luana também aproveitou para agradecer o apoio dos fãs durante o ‘período de trevas’: "Mas com a graça de Deus, a maturidade serve pra alguma coisa. Então vamos colocar luz no que merece, obrigada! Eu celebro e sei que muitas de vocês celebram também. Obrigada pela força", a loira concluiu sem revelar mais detalhes sobre o processo.