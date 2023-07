Modelo Cintia Dicker ignora polêmica de Pedro Scooby e encanta web ao dividir clique inédito da filha, Aurora

Nesta quarta-feira, 12, começou a circular na web um vídeo em que Pedro Scooby aparece deixando uma festa ao lado de uma morena misteriosa. Após a grande repercussão do flagra, o surfista esclareceu que nada aconteceu. Sua esposa, Cintia Dicker, preferiu ignorar a polêmica e encantou os seguidores ao publicar um clique da filha com o atleta, a pequena Aurora.

A modelo não se pronunciou sobre o flagra envolvendo o marido e fez uma aparição nas redes sociais para dividir um registro inédito da bebê, que está com sete meses. Em seu stories do Instagram, a ruiva publicou um boomerang em que a pequena dá um show de fofura e aparece toda sorridente com um macaquinho florido.

Na legenda, Cintia revelou que a roupinha foi um presente especial de um casal de amigos, a atriz Giovanna Lancellotti e de seu namorado, o empresário Gabriel David: “Olha minha roupa, titios”, a modelo legendou a publicação fofa com sua primogênita, fruto do casamento de três anos com o surfista e ex-BBB.

Cintia Dicker encanta ao exibir registro fofo da filha com Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que além da pequena Aurora, Scooby também é pai de Dom, e dos gêmeos Liz e Bem, fruto da antiga relação com a atriz Luana Piovani, que mora em Portugal com os herdeiros do surfista. Atualmente, os dois vivem uma batalha judicial depois que a artista cobrou publicamente o pagamento da pensão das crianças.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Scooby (@pedroscooby)

Pedro Scooby reage após flagra:

O surfista Pedro Scooby veio à público para esclarecer os rumores sobre um vídeo dele caminhando ao lado de uma morena. Nos stories do Instagram, o atleta gravou um vídeo para explicar o que aconteceu. Segundo o surfista, a mulher misteriosa seria uma amiga que estava apenas andando ao seu lado para pegar uma carona na volta para casa.