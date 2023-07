Pedro Scooby reage após flagra: 'As pessoas piraram'

Pedro Scooby grava vídeo para se pronunciar sobre vídeo ao lado de uma morena: 'Algo que não existe'

O surfista Pedro Scooby veio à público para esclarecer os rumores sobre um vídeo dele caminhando ao lado de uma morena. Nas imagens, os dois foram flagrados saindo de uma festa. No entanto, ele afirmou que ela é apenas uma amiga e que só estavam indo pegar carona no mesmo carro.

Nos stories do Instagram, o atleta gravou um vídeo para explicar o que aconteceu. “Acordei com o Leo Dias me ligando. Eu não vou ficar falando muito não porque vai parecer que estou me justificando por algo que não existe. Pegaram um vídeo eu andando do lado de uma pessoa, que coitada, que é amiga nossa”, disse ele.

E completou: “Eu tinha bebida e falei: 'Não vou dirigir meu carro'. O Leo, um amigo meu, falou: 'Eu dirijo para você'. E nossa amiga pegou carona com a gente. Foi a pior carona da vida dela. As pessoas estão pirando. Não é uma foto minha beijando ninguém, não é uma foto de mãos dada com ninguém, nada. É andando na rua do lado da pessoa. Piraram! Que loucura”.

Em conversa com o jornalista Leo Dias, Pedro Scooby ainda contou que a morena estava ficando com outro amigo dele. “Ela é amiga dos meus amigos, eu acho. Um amigo meu estava ficando com ela. Saí [da festa] com um monte de gente. Não dirigi meu carro, um amigo meu dirigiu e deu carona! Pegaram esse vídeo super curto e estão fazendo essa loucura. O mundo está maluco”, desabafou.

O vídeo do Pedro Scooby deixando a festa do Vinicius Jr com uma morena misteriosa pic.twitter.com/uwCI5uu44m — Mariana Morais (@moraismarianam) July 12, 2023

Passeio de Pedro Scooby e Cintia Dicker

Há pouco tempo, o surfista Pedro Scooby encantou os seguidores ao compartilhar registros cheios de amor com a amada, a modelo Cíntia Dicker. É que o casal compareceu a um evento especial em Paris e apostaram em looks chiquérrimos. Para registrar o momento, eles posaram juntinhos e esbanjaram romance. Nas imagens, os pombinhos aparecem de rostos coladinhos, enquanto Pedro entrega um buquê de rosas vermelhas para a mulher.

"Meia noite em Paris", escreveu ele na legenda da publicação, digna de cena de Hollywood. Os fãs, claro, babaram muito. "Aqui só é permitido entrar AMOR", disse um admirador. "Casalzão", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Maravilhosos".