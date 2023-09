Bebê a bordo? Bruno Gagliasso comenta rumores de gravidez de Giovanna Ewbank

Vem bebê aí? Bruno Gagliasso revela se tem planos para aumentar a família após Giovanna Ewbank levantar suspeitas de gravidez

A família do ator Bruno Gagliasso vai aumentar? Na última terça-feira, 26, a apresentadora Giovanna Ewbank levantou suspeitas de uma gravidez após posar olhando para a barriguinha que apareceu menos trincada do que o habitual em um clique. Após a repercussão, o marido da loira decidiu se pronunciar sobre os rumores através das redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, Bruno também dividiu alguns registros da viagem em família, ao lado dos três filhos e da esposa, que também surge escondendo a barriguinha. Nos comentários não deu outro assunto e os admiradores questionaram se o casal estaria esperando outro herdeiro: “A Gioh tá grávida de novo?”, perguntou um fã.

Apesar de negar os rumores, o ator deixou os seguidores animados com sua resposta: “Adoraria kkkkk”, ele brincou em um comentário e revelou que tem intenção de aumentar a família com a apresentadora. Vale lembrar que Gioh e Bruno já são papais dos pequenos Titi, de nove anos, Bless, de oito, e Zyan, que está com três anos.

Bruno Gagliasso comenta rumores de gravidez de Giovanna Ewbank - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Inclusive, o ator está realizado em curtir uma viagem com seus herdeiros! A família Ewbank e Gagliasso está curtindo alguns dias em Ibiza. Por ir ao local várias vezes a trabalho, Bruno comentou que sempre teve o desejo de levar os pequenos. Dessa vez, o ator conseguiu realizar o sonho de reunir todos para conhecerem a praia na Europa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank impressiona ao abrir as portas do rancho da família:

Se Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso decidirem aumentar a família, espaço é o que não vai faltar! Os atores são proprietários de um rancho sustentável em um terreno de 260 mil m², com decoração de estilo rústico contemporâneo e muito bem localizado no interior do Rio de Janeiro para garantir privacidade à família.

O casal abriu as portas e fez um tour pela propriedade, que conta com uma casa principal com quatro suítes, sala e cozinha, cabanas com quarto e banheiro, cozinha gourmet, lago e piscina e até casa de hóspedes: “Vocês entendem porque a gente vem prá cá e não e não quer ir embora nunca mais”, eles brincaram.