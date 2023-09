Grávida? Barriguinha suspeita de Giovanna Ewbank intriga fãs: "Tá redondinha"

Barriguinha suspeita de Giovanna Ewbank aparece em foto e rende comentários; veja as principais reações

A apresentadora Giovanna Ewbank deixou os seguidores confusos nesta terça-feira, 26, ao aparecer em um clique inusitado nas redes sociais. É que ela posou com um biquíni vermelho em uma viagem ao lado da família.

"Nosso primeiro dia em Ibiza", esclareceu ela ao compartilhar os registros ao lado da família. Só que os fãs só perceberam um detalhe curioso: é que em uma das fotos, ela aparece olhando para a barriguinha que aparece menos trincada do que o habitual.

Por isso, eles começaram a levantar a possibilidade de que a artista está grávida. "Só eu percebi a carinha da Gioh olhando pra própria barriguinha… Será que vem mais baby?", questionou um. "Certeza, tá muito na cara, tá redondinha", disse outro. "Gente, eu não tinha reparado e agora concordo. É certeza", declarou outro.

Recentemente, Ewbank contou que está enfrentando dificuldades na criação do filho mais novo, Zyan. “Faz um mês mais ou menos que ele começou a ter aquelas famosas “birras” ou “ataques de raiva” como dizem. Às vezes ficava até 15 min chorando e se debatendo, como se algo muito grave tivesse acontecido”, iniciou.

Vale lembrar que além do caçula Zyan, a apresentadora também é mãe dos pequenos Titi, de 10 anos, Bless, de oito anos. Os três herdeiros são frutos do casamento de 13 anos com Bruno Gagliasso. Os dois, inclusive, chegaram a ficar um tempo separados após dois anos de relacionamento, mas reataram e desde então, encantam os seguidores nas redes sociais com momentos em família.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

