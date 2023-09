Bruno Gagliasso se realiza ao fazer viagem especial com a família: ''Que alegria''

Com Giovanna Ewbank e os filhos, Bruno Gagliasso se realiza ao curtir viagem em local que trabalhava

O ator Bruno Gagliasso está curtindo uma viagem especial com a família em Ibiza, na Espanha. Nesta terça-feira, 26, o famoso compartilhou alguns cliques ao lado da esposa, Giovanna Ewbank, e dos filhos, Titi, Bless e Zyan, no local e falou sobre estar realizando um sonho.

Por ir ao local várias vezes a trabalho, sem os seus amados, o famoso comentou que sempre teve o desejo de tê-los por lá ao seu lado. Dessa vez, ele conseguiu reunir todos para conhecerem a praia na Europa.

"Que alegria! Finalmente estou apresentando Ibiza para minha família! Trabalhando na Espanha, vim muitas vezes pra cá e só conseguia pensar neles! Hoje estou muito feliz de estarem curtindo tudo o que eu imaginei viver com eles", contou ele na legenda dos cliques cheios de amor.

Ao exibir os herdeiros aproveitando o dia ensolarado em um passeio de barco, Bruno Gagliasso arrancou elogios dos fãs. "Seus lindos", admiraram os fãs. "Família linda", escreveram outros.

Durante a viagem, Giovanna Ewbank deixou sua barriguinha à mostra e deixou os fãs na dúvida. Ao surgir olhando para o abdômen, a apresentadora gerou dúvidas sobre estar grávida pela segunda vez. Vale lembrar que além do caçula Zyan, a apresentadora também é mãe dos pequenos Titi, de 10 anos, Bless, de oito anos. Os três herdeiros são frutos do casamento de 13 anos com Bruno Gagliasso.

Giovanna Ewbank faz desabafo sincero

Apresentadora Giovanna Ewbank provou ser gente como a gente e usou as redes sociais para dividir um momento real da maternidade. Assim como diversas mães, a loira desabafou ao revelar que está enfrentando um momento difícil de seu filho caçula com o ator Bruno Gagliasso, o pequeno Zyan.

Através de seu perfil oficial do Instagram, Giovanna contou que o pequeno começou a fazer muitas ‘birras’ depois que completou três anos: “Faz um mês mais ou menos que ele começou a ter aquelas famosas “birras” ou “ataques de raiva” como dizem. Às vezes ficava até 15 min chorando e se debatendo, como se algo muito grave tivesse acontecido”, iniciou.

Na sequência, a apresentadora abriu o coração sobre a dificuldade de entender as necessidades do pequeno durante os momentos de crise: “Quem já passou por isso sabe o quão angustiante é para nós mães e pais. Nós ficamos muito preocupados, às vezes desesperados sem saber o que fazer, e o porquê desses momentos”, disse Giovanna. Veja o desabafo completo aqui.