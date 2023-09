Giovanna Ewbank faz desabafo sincero sobre 'birras' do filho caçula: “Chorando e se debatendo”

Giovanna Ewbank divide momento real da maternidade e revela como lida com os ‘ataques de raiva’ de Zyan; veja o vídeo

Nesta segunda-feira, 18, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank provou que é gente como a gente e usou as redes sociais para dividir um momento real da maternidade. Assim como diversas mães, a loira desabafou ao revelar que está enfrentando um momento difícil seu filho caçula com o ator Bruno Gagliasso, o pequeno Zyan.

Através de seu perfil oficial do Instagram, Giovanna contou que o pequeno começou a fazer muitas ‘birras’ depois que completou três anos: “Faz um mês mais ou menos que ele começou a ter aquelas famosas “birras” ou “ataques de raiva” como dizem. Às vezes ficava até 15 min chorando e se debatendo, como se algo muito grave tivesse acontecido”, iniciou.

Na sequência, a apresentadora abriu o coração sobre a dificuldade de entender as necessidades do pequeno durante os momentos de crise: “Quem já passou por isso sabe o quão angustiante é para nós mães e pais. Nós ficamos muito preocupados, às vezes desesperados sem saber o que fazer, e o porquê desses momentos”, disse Giovanna.

Mas esposa de Gagliasso contou que está sempre empenhada para desvendar as emoções e acolher o pequeno: "Eu tenho lido sobre o assunto e conversado muito com ele sobre seus sentimentos, tentando nomear cada um deles, os livros sobre emoções para os pequenos e as conversas com amigas mães têm sido grandes aliados”, completou.

“O nosso olhar atento sob nossos filhos é essencial para o crescimento emocional e segurança deles. Desde que comecei a ter essas conversas e trocas mais profundas com ele sobre os seus sentimentos e sobre os meus também, Zyan tem se mostrado mais calmo, seguro e amoroso”, disse a artista, que aparece acalmando o pequeno em um vídeo emocionante.

Para finalizar o desabafo, Giovanna agradeceu o apoio e a sensibilidade de seu marido e mandou um recado para as mamães que também estão lidando com essa fase desafiadora da maternidade: “Não se desespere, vai passar, e não, não é só o seu filho que está passando por isso, estamos juntas nessa!”, concluiu a artista.

Vale lembrar que além do caçula Zyan, Giovanna também é mãe dos pequenos Titi, de 10 anos, Bless, de oito anos. Os três herdeiros são frutos do casamento de 13 anos com Bruno Gagliasso. Os dois, inclusive, chegaram a ficar um tempo separados após dois anos de relacionamento, mas reataram e desde então, encantam os seguidores nas redes sociais com momentos em família.

