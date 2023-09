Giovanna Ewbank impressiona ao abrir as portas do rancho da família

O rancho sustentável dos atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fica localizado no interior do Rio de Janeiro

Os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso abriram as portas de sua casa e impressionaram os seus fãs ao fazerem um tour pelo Rancho da Montanha, imóvel sustentável que construíram no município de Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro. O imóvel fica em um terreno de 260 mil m², e tem decoração de estilo rústico contemporâneo.

A propriedade conta com uma casa principal com quatro suítes, sala e cozinha, cabanas com quarto e banheiro, uma encantadora casinha de pedra preparada para receber visitantes, uma cozinha gourmet, lago e piscina.

Com uma vista encantadora o casal brincou: “Vocês entendem porque a gente vem prá cá e não e não quer ir embora nunca mais”. Ao mostrar o quarto do casal, a loira definiu o espaço como "nosso ninho do amor". "Quisemos uma decoração bem country, bem fazenda e temos vários detalhes especiais aqui, como uma foto da Miloca, avó do Bruno, e um desenho enquadrado feito pelo Bless", afirma a apresentadora.

Já o "quarto das crianças" tem espaço para Titi e Bless receberem amigos. "Por enquanto, o Bless dorme em outro quarto. Se ele ficasse neste, ele não dormiria (risos). As crianças brincam até tarde", diz Giovanna, mostrando que a área externa conta com ambientes de diversão, como um gramado com cama elástica.

O vídeo em que o casal mostra o Rancho da Montanha repercutiu nas redes sociais e a web reagiu. "Eu olhei os preços da diária do rancho e vi que sou muito pobre", brincou uma. "Nossa, eu assisti todo tour. Que casa linda, aconchegante, e que sorte essas crianças vão ter em crescer nesse lugar", falou outra. "Que tudo, sonho de qualquer pessoa que gosta de um lugar mais rústico e roça. Adorei", opinou uma terceira.

Vale lembrar que o casal está junto há 13 anos. Eles são pais de três: o caçula Zyan, de 3 anos, Bless, que completa 9 anos em dezembro, e a mais velha, Titi, de 10.

Giovanna Ewbank revela como foi comemoração de seu aniversário

Giovanna Ewbank comemorou seu aniversário de 37 anos nesta quinta-feira, 14, mas só mostrou como foi a comemoração um dia após a data por estar aproveitando muito o momento especial com a família.

Tentando resumir a celebração íntima que teve com o marido, Bruno Gagliasso, com o irmão, Gian Luca Ewbank, e os três filhos em algumas fotos, a loira encantou ao revelar um pouco de sua vida longe dos holofotes. Em um barco, ela apareceu curtindo o mar do Rio de Janeiro com seus amados.