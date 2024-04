Após dar à luz gêmeos, Bárbara Evans suspeita de gravidez

Poucos meses após nascimento dos filhos gêmeos, Bárbara Evans suspeita de nova gestação depois de ter passado muito mal; veja

A influenciadora digital Bárbara Evans estava com suspeitas de gravidez após passar muito mal nos últimos dias. Nesta quinta-feira, 11, ela compartilhou com seus seguidores que estava bastante enjoada e que pensou que poderia ser mais bebê.

Após dar à luz gêmeos, Álvaro e Antônio, em novembro do ano passado, a modelo, que já tem uma menina, Ayla, de 2 anos, resolveu tirar a dúvida comprando um teste de gravidez.

"Gente, estou muito enjoada, mas muito, muito, muito. Tenho passado muito mal. Não, não estou tomando nenhum remédio de emagrecer. Falei 'vou comprar um teste de gravidez, né'", comentou sobre o que anda acontecendo com ela.

Após compartilhar o que estava ocorrendo, Bárbara veio com a resposta. "Não, não estou grávida", disse ao exibir o teste de gravidez negativo. "Amém, Senhor, eu não tenho psicológico", falou a modelo, que é casada com o empresário Gustavo Theodoro.

Nos últimos dias, a herdeira de Monique Evans rebateu uma internauta que alegou que ela tem um filho favorito.

Bárbara Evans explica ausência de suas irmãs em batizado dos filhos

A influenciadora digital Bárbara Evans celebrou o batizado de seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro, no último dia 6. No entanto, nem toda a família pode estar presente no evento e a filha de Monique Evans explicou o motivo.

Nos stories de seu Instagram nesta segunda-feira, 7, a modelo abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores, que sentiram falta de suas irmãs, Clara e Alice, que são apenas da parte de seu pai, José Clark. "Suas irmãs e sua madrasta vieram também ou apenas seu pai veio?", questionou um internauta.

Chateada, Bárbara confirmou a ausência das irmãs e explicou o motivo. "Não vieram. Minha irmã mais nova tinha prova, a mais velha trabalhando e minha madrasta também teve que trabalhar. Por isso não vieram. Minha avó que veio com o meu pai", contou a loira.