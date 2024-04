Bárbara Evans rebate comentário sobre possuir 'filho favorito': 'O amor é igual'

Mãe de três, a modelo Bárbara Evans fez um sincero desabafo após internauta afirmar que ela tem preferência entre os filhos

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 10, para fazer um sincero desabafo a respeito de algumas mensagens que vem recebendo de internautas. Mãe de Ayla e dos gêmeos Álvaro e Antônio, ela contou que foi acusada na web de possuir um 'filho favorito'.

Em seus stories no Instagram, Bárbara revelou que foi criticada por filmar apenas um dos meninos tomando vacina. Sem papas na língua, a filha de Monique Evans fez questão de rebater os comentários maldosos.

"Me desculpe as pessoas educadas, mas quando falam dos meus filhos eu não tenho educação nenhuma. O amor é igual. Primeiro que vocês não sabem quem é quem ainda", iniciou a modelo falando dos gêmeos. Bárbara, então, explicou que Antônio dorme mais que o irmão e, por isso, aparece menos em seus stories.

Em seguida, a influenciadora revelou que recebeu mensagens parecidas há pouco tempo. "Eu não te devo nada, nem uma satisfação, mas tô dando porque sou mãe e sei muito bem o amor que sinto pelos dois. Acho que foi mês passado ou retrasado que falavam que eu gostava mais do Antônio, agora tô gostando mais do Álvaro, não decidem. É porque se eu filmo um, gosto mais de um. Vai procurar o que fazer minha filha. Você foi bloqueada", avisou.

Ao final do desabafo, Bárbara Evans reforçou que não gosta de receber palpites em sua maternidade. "A pior coisa que tem é falar dos seus filhos. Só quero falar pra vocês que o amor de mãe é o mesmo sim para todos. Às vezes um precisa mais que o outro. Tudo tem um porquê. Assunto encerrado, porque eu não vou ficar dando palco pra doido", concluiu a modelo.

Bárbara Evans explica ausência de suas irmãs em batizado dos filhos

A influenciadora digital Bárbara Evans celebrou o batizado de seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro, no último dia 6. No entanto, nem toda a família pode estar presente no evento e a filha de Monique Evans explicou o motivo.

Nos stories de seu Instagram nesta segunda-feira, 7, a modelo abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores, que sentiram falta de suas irmãs, Clara e Alice, que são apenas da parte de seu pai, José Clark. "Suas irmãs e sua madrasta vieram também ou apenas seu pai veio?", questionou um internauta.

Chateada, Bárbara confirmou a ausência das irmãs e explicou o motivo. "Não vieram. Minha irmã mais nova tinha prova, a mais velha trabalhando e minha madrasta também teve que trabalhar. Por isso não vieram. Minha avó que veio com o meu pai", contou a loira.