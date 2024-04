Após celebrar o batizado dos gêmeos Álvaro e Antônio, Bárbara Evans explica ausência de suas irmãs em batizado dos filhos

A influenciadora digital Bárbara Evans celebrou o batizado de seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro, no último dia 6. No entanto, nem toda a família pode estar presente no evento e a filha de Monique Evans explicou o motivo.

Nos stories de seu Instagram nesta segunda-feira, 7, a modelo abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores, que sentiram falta de suas irmãs, Clara e Alice, que são apenas da parte de seu pai, José Clark. "Suas irmãs e sua madrasta vieram também ou apenas seu pai veio?", questionou um internauta.

Chateada, Bárbara confirmou a ausência das irmãs e explicou o motivo. "Não vieram. Minha irmã mais nova tinha prova, a mais velha trabalhando e minha madrasta também teve que trabalhar. Por isso não vieram. Minha avó que veio com o meu pai", contou a loira.

Foto: Reprodução / Instagram

Confira os detalhes do batizado dos filhos de Bárbara Evans

No último sábado, 06, Bárbara Evans e o marido, Gustavo Theodoro, batizaram os filhos gêmeos, Álvaro e Antônio. Os bebês, que estão com quatro meses, ganharam um festão para celebrar o momento especial, com direito a muitas flores e família com looks brancos combinando.

O visual escolhido por Bárbara foi um vestido de renda branca, com recortes na lateral e mangas bufantes, combinando com os pequenos. A decoração também foi toda em tons de branco e com muitas e muitas flores. A cerimônia aconteceu numa capela toda arrumada para a ocasião; logo após, os convidados se reuniram para um almoço.

No local para o almoço após o batismo, um gramado com grandes tendas, flores brancas e verdes enfeitavam todo o espaço, que contou ainda com uma super mesa de doces em tons de verde. Já a lembrancinha foi uma vela de porcelana, personalizada com uma pintura da capela onde os meninos foram batizados. Nas mesas, a mesma pintura enfeitava os cardápios.