Bárbara Evans faz batizado dos filhos gêmeos e compartilha detalhes

Bárbara Evans e o marido, Gustavo Theodoro, organizaram um festão para o batizado dos gêmeos Álvaro e Antônio, neste sábado, 06

Neste sábado, 06, Bárbara Evans e o marido, Gustavo Theodoro, batizaram os filhos gêmeos, Álvaro e Antônio. Os bebês, que estão com quatro meses, ganharam um festão para celebrar o momento especial, com direito a muitas flores e familia com looks brancos combinando.

O visual escolhido por Bárbara foi um vestido de renda branca, com recortes na lateral e mangas bufantes, combinando com os pequenos.

No Instagram, a influenciadora mostrou detalhes da decoração, toda em tons de branco e com muitas e muitas flores. A cerimônia aconteceu numa capela toda arrumada para a ocasião; logo após, os convidados se reuniram para um almoço.

No local para o almoço após o batismo, um gramado com grandes tendas, flores brancas e verdes enfeitavam todo o espaço, que contou ainda com uma super mesa de doces em tons de verde. Já a lembrancinha foi uma vela de porcelana, personalizada com uma pintura da capela onde os meninos foram batizados. Nas mesas, a mesma pintura enfeitava os cardápios.

Bárbara Evans exibe as fotos oficiais do aniversário da filha

A influenciadora digital Bárbara Evans agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 4, ao mostrar as fotos oficiais da festa de aniversário de sua filha mais velha, Ayla. A celebração aconteceu na quarta-feira, 3, no interior de São Paulo, e teve o tema de Haras da Ayla.

A menina apareceu encantadora com um vestido rosa e branco inspirado nos looks de cowgirl e com direito a bota combinando. Por sua vez, a mãe coruja também usou um conjunto rosa com detalhes em renda e botas de cano alto para combinar com a herdeira. Nas fotos oficiais, os fãs podem ver a família reunida, os detalhes da decoração e a alegria da garotinha ao curtir sua festa.