Bárbara Evans exibe as fotos oficiais do aniversário da filha, Ayla

Que fofura! Festa de aniversário da filha mais velha de Bárbara Evans teve o tema de Haras da Ayla. Veja as fotos oficiais

A influenciadora digital Bárbara Evans agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 4, ao mostrar as fotos oficiais da festa de aniversário de sua filha mais velha, Ayla. A celebração aconteceu na quarta-feira, 3, no interior de São Paulo, e teve o tema de Haras da Ayla.

A menina apareceu encantadora com um vestido rosa e branco inspirado nos looks de cowgirl e com direito a bota combinando. Por sua vez, a mãe coruja também usou um conjunto rosa com detalhes em renda e botas de cano alto para combinar com a herdeira.

Nas fotos oficiais, os fãs podem ver a família reunida, os detalhes da decoração e a alegria da garotinha ao curtir sua festa.

Vale lembrar que Evans é casada com o empresário Gustavo Theodoro, com quem também teve os gêmeos Antônio e Álvaro.

Bárbara Evans explica porque filha ainda usa fraldas

Bárbara Evans usou suas redes sociais mais uma vez para rebater comentários sobre maternidade. Nesta segunda-feira, 25, a famosa explicou porque sua filha, Ayla, de 1 ano, ainda usa fraldas e aproveitou para responder uma crítica que recebeu de um internauta.

Ela compartilhou um print de uma conversa privada que recebeu, onde ela foi criticada por não ter feito o desfralde de sua herdeira. "Nossa não aprendeu a usar o pinico ainda? Já está na hora de sair das fraldas né kkkk", disse a internauta.

Segundo Bárbara, ela apenas está seguindo orientações da médica de Ayla. "Vamos lá: Primeiro, a pediatra dela me orientou para só começar o desfralde depois de 2 anos, ela me falou que não adianta começar antes, porque depois as crianças acabam fazendo xixi na cama", disse ela