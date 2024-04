Bárbara Evans celebra aniversário de 2 anos da filha, Ayla, com festão luxuoso no interior de São Paulo; confira os detalhes e saiba o tema!

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans está comemorando o aniversário de dois anos de sua filha, Ayla, fruto de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro. E para isso, o casal preparou uma festa super chique no interior de São Paulo para celebrar o dia da pequena.

Nos stories de seu perfil do Instagram, a filha de Monique Evans mostrou todos os detalhes da comemoração para seus seguidores. O evento contou com o tema 'Haras da Ayla' e a família foi vestida temática para a ocasião. Bárbara apareceu com um conjunto de blazer e macacão rosa, além de botas de caubói, combinando com seu marido, que foi de camisa xadrez.

Seus filhos gêmeos, os recém-nascidos Álvaro e Antônio, apareceram com macacões personalizados de caubói. Já a aniversariante arrasou com um lindo vestido caipira rosa, com direito a franjas e tecido xadrez, além de botas.

A entrada do salão foi decorada como um celeiro rosa, enquanto a decoração contou com diversos cavalos e pôneis, que foram cercados de flores e feno. A mesa do bolo ainda contou com diversos docinhos fofos e flores em tons de rosa. O bolo também foi decorado com cavalinhos e botas de caubói.

O salão contou com bexigas brancas, que foram penduradas juntas para imitarem nuvens. As mesas também foram decoradas com lindos arranjos de flores, além de um menu personalizado com as iniciais de Ayla. A festa ainda contou com algumas ativações deliciosas, incluindo uma barraquinha com doces e gelatos, todos à vontade para os convidados.

Confira os registros:

Bárbara Evans celebra perda de peso após gravidez

No último dia 2, Bárbara Evans mais uma conquista no seu processo de perda de peso quatro meses após o nascimento dos gêmeos, Álvaro e Antônio, em novembro do ano passado. A modelo conseguiu vestir um shorts tamanho 36.

Nos Stories de seu Instagram, a filha de Monique Evans apareceu na frente do espelho usando um shorts jeans e celebrando a nova conquista: "Belê? O que eu quero falar pra vocês é que o shorts 36 entrou. Quanto eu estou pesando? Não sei, a bateria da minha balança acabou. Porém, o short 36 entrou. Está tudo certo por aqui. Entendeu? Me deixe", celebrou.