Bárbara Evans celebra perda de peso após gravidez: "O shorts 36 entrou"

Bárbara Evans está em processo de emagrecimento após o nascimento dos filhos gêmeos Álvaro e Antônio, em novembro do ano passado

Bárbara Evans celebrou nesta terça-feira, 02, mais uma conquista no seu processo de perda de peso quatro meses após o nascimento dos gêmeos, Álvaro e Antônio, em novembro do ano passado. A modelo conseguiu vestir um shorts tamanho 36.

Nos Stories de seu Instagram, a filha de Monique Evans apareceu na frente do espelho usando um shorts jeans e celebrando a nova conquista: "Belê? O que eu quero falar pra vocês é que o shorts 36 entrou. Quanto eu estou pesando? Não sei, a bateria da minha balança acabou. Porém, o short 36 entrou. Está tudo certo por aqui. Entendeu? Me deixe", celebrou.

Evans ganhou cerca de 23 quilos na gravidez dos gêmeos, e desde o nascimento dos pequenos, ela já conseguiu eliminar 12 quilos, com treino e dieta regrada. Recentemente a influenciadora revelou o quanto está pesando em suas redes sociais. A modelo subiu na balança e revelou que está pesando 58,6 quilos.

"Faltam 3,6 kg para a minha meta! Foram 4 meses de MUITO esforço!! Continuamos no foco", disse ela, animada. A influenciadora tem o hábito de compartilhar a rotina de treinos em suas redes sociais e mantém o foco em uma vida saudável. Mesmo com o esforço na academia, ela já contou que pretende fazer cirurgias plásticas para modelar o corpo.

Bárbara Evans explica porque filha ainda usa fraldas

Bárbara Evans usou suas redes sociais mais uma vez para rebater comentários sobre maternidade. Nesta segunda-feira, 25, a famosa explicou porque sua filha, Ayla, de 1 ano, ainda usa fraldas e aproveitou para responder uma crítica que recebeu de um internauta.

Ela compartilhou um print de uma conversa privada que recebeu, onde ela foi criticada por não ter feito o desfralde de sua herdeira. "Nossa não aprendeu a usar o pinico ainda? Já está na hora de sair das fraldas né kkkk", disse a internauta.

Segundo Bárbara, ela apenas está seguindo orientações da médica de Ayla. "Vamos lá: Primeiro, a pediatra dela me orientou para só começar o desfralde depois de 2 anos, ela me falou que não adianta começar antes, porque depois as crianças acabam fazendo xixi na cama", disse ela