Bárbara Evans explica porque filha ainda usa fraldas e rebate críticas

Em suas redes sociais, Bárbara Evans explica porque sua filha, Ayla, ainda usa fraldas e rebate críticas sobre os cuidados com a bebê

A modelo Bárbara Evans usou suas redes sociais mais uma vez para rebater comentários sobre maternidade. Nesta segunda-feira, 25, a famosa explicou porque sua filha, Ayla, de 1 ano, ainda usa fraldas e aproveitou para responder uma crítica de recebeu de um internauta.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a filha de Monique Evans compartilhou um print de uma conversa privada que recebeu, onde ela foi criticada por não ter feito o desfralde de sua herdeira. "Nossa não aprendeu a usar o pinico ainda? Já está na hora de sair das fraldas né kkkk", disse a internauta.

Segundo Bárbara, ela apenas está seguindo orientações da médica de Ayla. "Vamos lá: Primeiro, a pediatra dela me orientou para só começar o desfralde depois de 2 anos, ela me falou que não adianta começar antes, porque depois as crianças acabam fazendo xixi na cama", disse ela, que também é mãe dos gêmeos Álvaro e Antônio, de 3 meses.

A influenciadora ainda foi criticada por deixar seu marido, o empresário Gustavo Theodoro, dar banho na filha do casal. "Acho bem desconfortável homem dar banho em meninas! Até porque tem as partes íntimas que tem que lavar... enfim não acho legal", escreveu a internauta.

Irritada, a loira respondeu em defesa de seu marido. "Segundo: Você não tem que achar nada, ele é o pai dela e não existe maldade e sim amor. Então, eu não posso dar banho nos meninos porque sou mulher? Ela não tem nem 3 anos. Cai na real, você é louca!", disparou Bárbara.

E finalizou: "E vai procurar o que fazer, porque aqui no meu Instagram você não palpita mais! Bloqueada!".

Confira:

Bárbara Evans mostra ensaio de fotos inédito dos filhos gêmeos

No último dia 21, Bárbara Evans iniciou uma contagem regressiva para os quatro meses de seus gêmeos, Álvaro e Antônio, ao publicar novos registros dos pequenos nas redes sociais. A influenciadora mostrou alguns cliques de um ensaio de fotos inédito e estourou o fofurômetro da web.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bárbara compartilhou os cliques de seus herdeiros, que apareceram juntinhos para o momento. Os meninos combinaram roupinhas com desenho de leão e apareceram sorridentes para as fotos.

"Os amores da mamãe estão crescendo!! Faltam 6 dias para completarem 4 meses. É tanto amor!!", escreveu Bárbara na legenda da publicação, e ainda apontou que agora Álvaro e Antônio estão diferentes. "Agora vocês conseguem identificar quem é quem? Ficou fácil vai?!", disse ela.