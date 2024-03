Bárbara Evans mostra ensaio de fotos inédito dos filhos gêmeos: "Estão crescendo"

Iniciando a contagem regressiva para os quatro meses de seus filhos, Bárbara Evans mostra ensaio de fotos inédito dos gêmeos Álvaro e Antônio

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans estourou o fofurômetro de suas redes sociais com novos registros de seus filhos gêmeos. Nesta quinta-feira, 21, a filha de Monique Evans compartilhou um ensaio de fotos inédito dos pequenos Álvaro e Antônio, que estão prestes a completar quatro meses.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bárbara compartilhou os cliques de seus herdeiros, que apareceram juntinhos para o momento. Os meninos combinaram roupinhas com desenho de leão e apareceram sorridentes para as fotos.

Na legenda da publicação, a esposa de Gustavo Theodoro, que também é mãe de Ayla, de 1 ano, iniciou uma contagem regressiva para o próximo mesversário dos pequenos. "Os amores da mamãe estão crescendo!! Faltam 6 dias para completarem 4 meses. É tanto amor!!", escreveu Bárbara, que ainda apontou que agora Álvaro e Antônio estão diferentes. "Agora vocês conseguem identificar quem é quem? Ficou fácil vai?!", disse ela.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelas fotos. "Coisa linda!!!!! Amo demais", declarou a vovó Monique Evans. "Aaaa não, quando perfeição em dose dupla", disse um internauta. "Iti malia que bebês mais lindos, uma fofurinha", elogiou outro. "Que excesso de gostosura. Lindos!!", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Bárbara Evans revela susto com a saúde do filho

No último dia 17, Bárbara Evans levou um susto com a saúde do seu filho Antonio, de 3 meses de vida. Ela contou que o bebê arregalava os olhos com frequência e decidiu procurar um médico. Lá, ela foi orientada a realizar um exame para avaliar a existência ou não de uma crise de convulsão no menino. Com isso, ele teve que passar por um exame que dura 12 horas.

Nas redes sociais, ela revelou o seu nervosismo ao submeter o filho ao exame com eletrodos na cabeça. "Quem me segue aqui sabe que o Antonio tem mania de arregalar o olho e eu nunca achei que poderia ser alguma coisa. O Gustavo, meu marido, falou que era melhor a gente levar ao oftalmologista. Levei os dois, o médico olhou tudo e não tinha absolutamente nada. Mas falou 'já que a gente descartou tudo, eu faria um exame para ver se pode ser crise convulsiva e isso talvez seja o motivo de ele ficar assim por muito tempo", disse ela.

E completou: "A minha pressão foi a 16 por 10 no dia em que estava tentando marcar (o exame). São 12 horas de exame. Comecei a me desesperar porque não conseguia marcar e tinha que organizar motorista porque era em outra cidade. Ele mexendo o olho e eu pensando que pudesse estar em crise convulsiva. Aquilo foi mexendo com o meu emocional. Para colocar os eletrodos era um cheiro de cola. Achei que fosse intoxicar o menino. Foram 12 horas de exame para ver a hora da chamada crise. Tinha que captar ele rindo, acordando, brincando, trocando fralda, arregalando o olhão, algo que ele faz muitas vezes ao dia... Toda a vez que ele arregalava a gente tinha que apertar um botão para marcar aquilo".

Apesar do susto com o exame delicado, Evans contou que o filho está bem e não tem convulsões. Com isso, os médicos revelaram que a saúde dele está ótima. "Felizmente, ele não tem nada. Ele é perfeito, gente (choro). Por ele ser prematuro, está ótimo, nem parece que é prematuro. Os exames foram excelentes", disse ela, e completou: "Está tudo bem, graça a Deus. Os exames dele deram excelentes, não tem com o que se preocupar. Mas foi um baita susto, mais para a conta".