Bárbara Evans revela susto com a saúde do filho e exame de 12 horas

Bárbara Evans revela que seu filho de apenas 3 meses de vida precisou passar por exame que dura 12 horas para descobrir se ele estava doente ou não

A influenciadora digital Bárbara Evans levou um susto com a saúde do seu filho Antonio, de 3 meses de vida, que é irmão gêmeos de Álvaro. Ela contou que o bebê arregalava os olhos com frequência e decidiu procurar um médico. Lá, ela foi orientada a realizar um exame para avaliar a existência ou não de uma crise de convulsão no menino. Com isso, ele teve que passar por um exame que dura 12 horas.

Nas redes sociais, ela revelou o seu nervosismo ao submeter o filho ao exame com eletrodos na cabeça. "Quem me segue aqui sabe que o Antonio tem mania de arregalar o olho e eu nunca achei que poderia ser alguma coisa. O Gustavo, meu marido, falou que era melhor a gente levar ao oftalmologista. Levei os dois, o médico olhou tudo e não tinha absolutamente nada. Mas falou 'já que a gente descartou tudo, eu faria um exame para ver se pode ser crise convulsiva e isso talvez seja o motivo de ele ficar assim por muito tempo", disse ela.

E completou: "A minha pressão foi a 16 por 10 no dia em que estava tentando marcar (o exame). São 12 horas de exame. Comecei a me desesperar porque não conseguia marcar e tinha que organizar motorista porque era em outra cidade. Ele mexendo o olho e eu pensando que pudesse estar em crise convulsiva. Aquilo foi mexendo com o meu emocional. Para colocar os eletrodos era um cheiro de cola. Achei que fosse intoxicar o menino. Foram 12 horas de exame para ver a hora da chamada crise. Tinha que captar ele rindo, acordando, brincando, trocando fralda, arregalando o olhão, algo que ele faz muitas vezes ao dia... Toda a vez que ele arregalava a gente tinha que apertar um botão para marcar aquilo".

Apesar do susto com o exame delicado, Evans contou que o filho está bem e não tem convulsões. Com isso, os médicos revelaram que a saúde dele está ótima. "Felizmente, ele não tem nada. Ele é perfeito, gente (choro). Por ele ser prematuro, está ótimo, nem parece que é prematuro. Os exames foram excelentes", disse ela, e completou: "Está tudo bem, graça a Deus. Os exames dele deram excelentes, não tem com o que se preocupar. Mas foi um baita susto, mais para a conta".

Bárbara Evans mostra novas fotos dos filhos

Há poucos dias, Bárbara Evans usou as redes sociais para compartilhar um novo ensaio fotográfico de seus herdeiros. Mãe de três crianças, a influenciadora digital reuniu a primogênita Ayla, de um aninho, ao lado dos gêmeos Álvaro e Antônio, que estão com dois meses de vida, e a diferença entre os meninos acabou roubando a cena.

Bárbara não economizou nas publicações e recheou o feed de seu perfil no Instagram com fotos dos pequenos reunidos. Primeiro, a modelo abriu um álbum com os cliques em que Ayla aparece dando um beijinho em cada um dos irmãos: “Tudo que eu sempre sonhei. Nunca imaginei ser tão feliz. Meus filhos, minha vida. Gratidão”, ela se derreteu na legenda.